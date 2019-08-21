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Ay'ın güney kutbuna ilk kez Hindistan iniyor

Ay'ın güney kutbuna ilk kez Hindistan iniyor

Hindistan’ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2, Ay’ın yörüngesine girdi. Araç, 6 Eylül’de büyük gizemler barındıran güney kutbuna ilk kez inecek.

Hindistan’ın Chandrayaan-2 (Ay Aracı 2) adlı uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO, Sriharikota Uzay İstasyonu’ndan 22 Temmuz’da fırlatılan uzay aracının dün yerel saatle 04.32’de yörüngesine oturduğunu açıkladı. Chandrayaan-2’nin toplam 384 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak 6-7 Eylül’de Ay’ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inecek. Daha önce Ay’ın “karanlık yüzü” olarak bilinen güney kutbuna inilmemişti.  

KARANLIK YÜZE İNECEK 

Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği’nin ardından Ay’ın yüzeyine “yumuşak iniş” yapmayı başaran 4. ülke olacak. Chandrayaan-2 Ay’da su ve mineral arayacak.

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