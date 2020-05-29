Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'yle ilgili Yunan hükümetinden ilk açıklama

İstanbul’un fethinin yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması Yunan basınında büyük yankı uyandırırken, konuyla ilgili Yunanistan hükümetinden ilk açıklama geldi.

Aksam.com.tr’nin Athens Voice’ten aktardığı habere göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasıyla ilgili olarak, “Bu olağanüstü meydan okumayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu bizim için çok rahatsız edici ve kabul edilebilir bir durum olmasa da, Ayasofya’da böylesi bir olay ilk defa gerçekleşmiyor. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.” diye konuştu.

YUNAN BASINI: TÜRKLER MEYDAN OKUYOR, HÜKÜMETİMİZDEN SES ÇIKMIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunacağını söylemesi, açıklamadan hemen birkaç dakika sonra Yunan basınında büyük yankı uyandırmıştı. Söz konusu gelişmeyi “Türklerden eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma” başlığıyla okuyucularına aktaran Olympia gazetesi, konuyla ilgili devam haberinde Yunan hükümetine yüklenmişti.

Ayasofya’da Kur’an okunacak olmasının “Yunan halkını olağanüstü bir öfkeye sürüklediğini” yazan Olympia, “Siyasi liderlerimiz bu meydan okuma karşısında şüpheli bir sessizliğe büründü. Atalarımızın hatırasına yapılan bu saygısızlık karşısında söyleyecek hiçbir sözünüz yok mu?” ifadelerine yer vermişti.