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Ay'a gitmek için sevgili arıyor

Ay'a gitmek için sevgili arıyor

Japon milyarder Maezawa, SpaceX’in 2023’te Ay’a düzenleyeceği turistik uçuş için yanına bir kız arkadaşı arıyor. Maezawa, kriterini ‘pozitif ve 20 yaşından büyük olmalı’ şeklinde açıkladı.

Japon milyarder işadamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in Ay’a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor. BBC’nin haberine göre, 44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023’te Ay’a yapacağı turistik seyahati “özel” bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.

KARARI MARTTA AÇIKLANACAK 

Kısa süre önce aktris kız arkadaşı Ayame Goriki’den ayrılan Maezawa ile Ay’a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor. 17 Ocak’ta sona erecek başvuru sürecinde Maezawa’ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili kararı mart sonunda verecek.

100 KİŞİYE 5.5 MİLYON TL DAĞITACAK

Yusaku Maezawa aybaşında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5,5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu. Maezawa’nın şahsi servetinin 3 milyar dolar olduğu sanılıyor.


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