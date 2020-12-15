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15 Aralık 2020 Salı 09:33 | Son Güncelleme:

Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası verildi

Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası verildi

Avusturya'da 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin'e Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.

Avusturya'da 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin'e Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.

DHA'nın haberine göre Viyanada 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin, Eyalet Polis Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirildi. 

Kahraman Türk gençleri Mikail Özen ve Recep Gültekin, Viyana polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dedi.

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