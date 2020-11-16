Avusturya yaşama şansı olan hastaları tedavi edilecek

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, koronada ikinci dalgada beklenen düşüşün gerçekleşmediğini belirterek mart ayındaki gibi ‘tam kapanma kararı’ aldıklarını açıkladı. İsviçre’yi tam kapanmamayla suçlayan Kurz, ülkeyi koronanın yayılmasına neden olmakla suçladı. 8.8 milyon nüfusu olan ülkede hastaneler, ‘sadece yaşama şansı olanları tedavi etme’ aşamasının bir ön noktasında. Uzmanlar, başarılı olunamazsa 14 gün sonra buna başlanacağını açıkladı.

YİYECEK SATAN YERLER AÇIK



Ülkede salı gününden itibaren mecburi durumlar ve yiyecek alma dışında dışarı çıkmak yasaklandı. Sadece yiyecek satan marketler, eczaneler ve kişisel- ev bakımı eşyaları satan yerler açık kalacak. Okullar kapanacak, yeniden uzaktan eğitime geçilecek, evden çalışmaya ağırlık verilecek. Bu kurallar 6 Aralık’a kadar sürecek. Başbakan Kurz, “İsrail’de günlük vaka sayısı 9 bindi. Sert önlemlerle 2 bine indi. Biz ise bulaşın yüzde 70’ini durduramadık. Sizlerden ricam, omuz omuza verelim, bu dönüşümü gerçekleştirelim. Lütfen kimseyle buluşmayın. Bir kişiyle bile temasa geçmek çok tehlikeli. Ne kadar kurallara uyarsak, o kadar başarılı oluruz” dedi.