Avustralya'nın yeni Genel Valisi Hurley göreve başladı

Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove’un görev süresini tamamlamasının ardından, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından atanan yeni Avustralya Genel Valisi David Hurley için Canberra’daki Federal Parlamentosu’nda yemin töreni düzenlendi.

Başbakan Scott Morrison’un yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, Kraliçesi II. Elizabeth adına yazılı metni okuyarak yemin eden David Hurley, Avustralya’nın 27’nci valisi olarak göreve resmen başladı.

Avustralya Ordusunda çeşitli rütbelerdeki hizmetlerinin ardından 2011-2014 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı yapan 65 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Hurley, son olarak Yeni Güney Galler Eyaleti Valisi olarak görev yapıyordu.

Başbakan tarafından önerildikten sonra İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in onaylamasıyla göreve gelen Hurley, ülkedeki en yüksek makamdaki kişi konumunda bulunuyor.

Kraliçe, genel valiye neredeyse her konuda yürütme yetkisi veriyor ve kendisiyle doğrudan ilişkiye sahip. İngiltere Kraliçesi tarafından atanan genel valiler, halihazırda Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Barbados, Bahama, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Antigua ve Barbuda, Saint Kitts ve Nevis, Belize, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Tuvalu'da görev yapıyor.

(AA)