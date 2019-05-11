Avustralyalı pilot uykusunu uçarken aldı

ABC News sitesinin Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu’nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, önceki gece yeterince uyumayan ve kahvaltı yerine sadece bir çikolata ile enerji içeceği tüketen pilotun 40 dakika boyunca baygın halde uçtuğu belirtildi. Olayın geçen perşembe günü yaşandığı ifade edilen haberde, pilotun Güney Avustralya'daki kırsal bölge Parafield'den Port Augusta havaalanına tek başına uçtuğu kaydedildi.

Habere göre daha önce soğuk algınlığı da geçiren pilot, baş ağrısı hissedince uçağı otomatik pilot moduna geçirdi. Bayılan pilot, hava trafik kontrol çağrılarını duymadan 40 dakika boyunca uçtu. Okyanus üzerinde uçarken kendine gelen pilot, trafik kontrol görevlilerin yardımıyla uçağı Parafield’deki havalimanına indirmeyi başardı.

Güvenlik bürosunun bildirdiğine göre, pilotun staj yaptığı uçuş okulu, olaydan sonra öğrencilerin iyi dinlendiğinden emin olacak ve stajyer pilotlara yorgunlukla başa çıkmaları konusunda eğitim verecek, ayrıca pilotların uçuş öncesinde sağlık durumları ve tükettikleri ile ilgili bilgi vermeleri zorunlu hale gelecek.

(Sputnik News)