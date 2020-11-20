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  • Avustralyalı General savaş suçu işlediklerini itiraf etti: Afganistan'da 39 sivili öldürdük
20 Kasım 2020 Cuma 00:46 | Son Güncelleme:

Avustralyalı General savaş suçu işlediklerini itiraf etti: Afganistan'da 39 sivili öldürdük

Avustralyalı General savaş suçu işlediklerini itiraf etti: Afganistan'da 39 sivili öldürdük
AA

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell Afganistan'da savaş suçu işlediklerini itiraf etti. General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için kayıtsız şartsız özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu.

AA'nın aktardığı habere göre, IGADF’nin dört yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell (fotoğrafta) tarafından açıklandı.

"İSTEYEREK İNSANLARI ÖLDÜRDÜLER"

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok" ifadesini kullandı.

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