Avustralya'dan Ağrı'ya çobanlık yapmaya geldi
Avustralya’da muhasebecilik yapan Alyssa Dunn, masa başı işinden sıkılınca üye olduğu uluslararası kültürel değişim programı sayesinde Ağrı’ya geldi.
2015’te devlet teşvikiyle kurulan süt üretim çiftliğinde çalışmaya başlayan Dunn, yaşadığı şehirden 12 bin kilometre uzakta farklı kültürleri tanıma imkanı buldu. Barınma ve yemek ihtiyacı çiftlik sahiplerince karşılanan Dunn, çiftlikte büyükbaş hayvanlarla buzağıların bakımı, yemlenmesi ile bahçe işlerini yapıyor.