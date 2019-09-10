Avustralya'dan Ağrı'ya çobanlık yapmaya geldi

2015’te devlet teşvikiyle kurulan süt üretim çiftliğinde çalışmaya başlayan Dunn, yaşadığı şehirden 12 bin kilometre uzakta farklı kültürleri tanıma imkanı buldu. Barınma ve yemek ihtiyacı çiftlik sahiplerince karşılanan Dunn, çiftlikte büyükbaş hayvanlarla buzağıların bakımı, yemlenmesi ile bahçe işlerini yapıyor.