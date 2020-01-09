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  3. Avustralya'daki deve katliamına atlar da dahil edildi

Avustralya'daki deve katliamına atlar da dahil edildi

Avustralya'daki deve katliamına atlar da dahil edildi

Binlerce devenin öldürülmesine karar verilen Avusturalya'da operasyon başladı. Keskin nişancılar tarafından yürütülen operasyona vahşi atlar da dahil edildi.

Güney Avustralya'da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceği açıklanmıştı. 

BBC'de yer alan habere göre binlerce deve öldürüldü ve katliama bazı atlar da dahil edildi.

Develerin öldürülmesine sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi.

Koalalar ve kangurular için gösterilen hassasiyet karşısında 10 binden fazla devenin öldürülmesi kararı eleştirildi.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyor.

Develer Avustralya'ya 19. yüzyılda Hindistan, Afganistan ve Orta Doğu'dan İngiliz yerleşimciler tarafından getirildi.

2 MİLYON KEDİ ÖLDÜRME PLANI

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti. 


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