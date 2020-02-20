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Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya’nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

 Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 160 yolcusuyla Melbourne-Sydney seferini yapan yolcu treni, Melbourne'a 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Yerel saatle 19.45 sularında meydana gelen kazada beş vagon raydan çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Vagonlardaki yolcuların tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, olayda yaralanan yolcuların sayısı ve durumları hakkında açıklama yapmadı. Wallan kasabasında yaralılar için acil müdahale merkezi kuruldu.

İHA


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