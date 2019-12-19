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  3. Avustralya'da yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Avustralya'da yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Avustralya'da yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Avustralya'nın uzun süredir yangınlarla boğuşan eyaleti Yeni Güney Galler’de 2'nci kez olağanüstü hal ilan edildi. facebookta paylaş

Avustralya'nın başı orman yangınlarıyla dertte.

Yeni Güney Galler eyaletinde 2 ay içinden 2'nci kez "olağanüstü hal" ilanı yapıldı. 

Yaklaşık 100 yangının devam ettiği eyalette, yetkililer, yangınların Sydney kentine ulaşmasından endişe ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan eyalet yetkilisi Gladys Berejiklian, "Önümüzdeki birkaç gün için en büyük endişemiz, şiddetli rüzgar ile aşırı sıcaklıktaki durumun öngörülemezliği" ifadesini kullandı.

Eyaletteki olağanüstü halin 7 gün yürürlükte kalması planlanıyor.

40,9 santigrat derece ortalama sıcaklık ile en sıcak gün rekorunun geçtiğimiz salı kırıldığı ülkede, ilk olağanüstü hal kasım ayının ortalarında ilan edilmişti.

Yaklaşık 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın kullanılamaz hale geldiği belirlenmişti.

AA


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