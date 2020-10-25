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25 Ekim 2020 Pazar 17:45 | Son Güncelleme:

Avustralya'da Türkler'e ait camiye saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Avustralya'da Türkler'e ait camiye saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
AA

Avustralya'da Auburn Gelibolu Camisi, bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı. Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camisi, bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.

AA'da yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi’ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.

Saldırı esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise haber verdi.

Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.

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