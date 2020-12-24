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24 Aralık 2020 Perşembe 20:41 | Son Güncelleme:

Avustralya'da şaşırtan keşif: 120 yıl öncesine ait çikolata bulundu

Avustralya'da şaşırtan keşif: 120 yıl öncesine ait çikolata bulundu
DHA

Avustralya'da A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata bulundu.

Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.

VİCTORİA ZAMANINDAN KALMIŞ

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.

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