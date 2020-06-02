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  3. Avustralya'da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı
02 Haziran 2020 Salı 16:22 | Son Güncelleme:

Avustralya'da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı

Avustralya'da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez Avustralya'ya sıçradı. Avusturalyalı polis, 17 yaşındaki siyahi genci sokak ortasında yaka paça gözaltına aldı.


ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez Avustralya’ya görüldü. Ülkenin Sydney şehrinde bulunan Surry Hills banliyösü Ward Park'ta devriye gezen polis memuru, kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği 17 yaşındaki siyahi genci gözaltına aldı.

Avustralya'da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı

TEKMELER EŞLİĞİNDE GÖZALTI

New South Wales (NSW) polis memuru, yerde oturan bir genç ile arasında geçen diyaloğun hemen ardından, ayakta duran 17 yaşındaki siyahi genci kelepçeleyerek yere yatırmak için tekme attığı görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra incelemeye alındı.

NSW polisi, gencin gözaltına aldıktan sonra gözlem için St Vincent Hastanesi'ne götürüldüğünü ve ardından serbest bırakıldığını belirtti.NSW Polisi sözcüsü, olaya karışan memurun kısıtlı görevlere yerleştirildiğini söyledi. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ve olayı ürpertici olarak nitelendiren Greens Milletvekili David Shoebridge, “Polis asla Kuzey Kıyısı'ndan beyaz bir çocuğa böyle davranmayacaktı” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.


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