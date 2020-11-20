Avustralya'da meteor adeta geceyi gündüze çevirdi

Avustralya'da araştırma gemisinin kamerasına takılan bir meteor geceyi adeta gündüze çevirdi. Meteorun şaşırtan büyüklüğü ve parlaklığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Avusturalya'da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ülkenin Tazmanya kıyılarında araştırma için bulunan CSIRO RV Investigator adlı geminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, düşen meteor geceyi adeta gündüze çevirdiği görüldü.

"DÜŞÜŞÜNÜ GÖRMEK BÜYÜK ŞANS"

O anları anlatan araştırma geminin müdürü John Hooper, meteorun düşüşünü kaydetmeleri konusunda şanslı olduklarını söyleyerek “Canlı yayın görüntülerini incelerken gördüklerimiz bizi hayrete düşürdü, meteorun boyutu ve parlaklığı inanılmazdı” dedi.

"HER GÜN 100 TONDAN FAZLA UZAY ENKAZI DÜNYA ATMOSFERİNE GİRİYOR"

Geminin Astronomi ve Uzay Bilimi sorumlusu Glen Nagle ise “Her gün 100 tondan fazla doğal uzay enkazı Dünya atmosferine giriyor. Çoğu, güney okyanusu gibi ıssız bir bölgede meydana geldiğinden görünmüyor” diye konuştu.