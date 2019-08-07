Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5068
  • 6,1738
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Avustralya’nın başkenti Canberra yakınlarında düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Canberra Times’da yer alan habere göre başkentin 90 kilometre doğusundaki Braidwood bölgesinde, içinde sadece erkek pilotun bulunduğu XL-2 Liberty tipi tek motorlu uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Özel bir arazideki piste iniş yapmaya çalışırken düşen uçağın pilotu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın, uçak bakımı, operasyonlar ve teknik arızalar konularında deneyime sahip 3 uzman tarafından yürütüleceğini kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Büyük balık avcısı Kıvanç
Bengü ilk kez paylaştı! İşte Zeynep bebek...
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
<p>İki koç arasında başlayan boynuz dalaşı, diğer koçların da araya girmesiyle ilginç görüntüler olu

Koçların Kavgası Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye Sarayı'na ışık tutacak

Jennifer Lopez esti geçti! 300 bin liraya izlediler...