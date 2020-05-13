Avustralya'da hayat normale dönmeye başladı

Victoria eyaletinde üç aşmalı gevşetme planının ilk aşamasının bugün yürürlüğü girmesiyle eyaletin başkenti Melbourne'de alışveriş merkezleri, cadde ve parklar dolmaya başladı.



Haftalardır uygulanan yasak ve kısıtlamalar nedeniyle gerekli olmadıkça evlerinden çıkmayan ancak tedbirlerin gevşetilmesini fırsat bilen Avustralyalılar kent merkezinde ufak da olsa kalabalık oluşturdu.

Uzun süredir kapalı kalan mağazalardan alışveriş yapan halk, güneşli havadan da istifade ederek park ve yeşil alanlarda yasakların hafifletildiği ilk günün tadını çıkarttı.



Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesini takvime bağlayan planın ilk aşamasında, restoranlar, kafeler, mağazalar ve kütüphanelerin yeniden açılmasının yanı sıra halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin verildi.



Avustralya'da federal ve eyalet hükümetleri, Kovid-19'un yayılmasına karşı yürürlüğe koydukları yasak ve kısıtlamaları, üç aşamalı planla temmuz sonuna kadar tamamen kaldırmayı veya hafifleterek ülkeyi normal seyrine döndürmeyi hedefliyor.



Kovid-19'dan 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaklaşık 878 bin test sonucu virüse yakalanan 6 bin 980 Avustralyalıdan 6 bin 229'unun iyileştiği kaydedildi.

(AA)



