Avustralya'da çıkan orman yangınları havadan görüntülendi

Avustralya'nın Sydney kentinin batısında Mavi Dağlar bölgesinde günlerdir yangınlarla mücadele ediliyor.

Ülkede 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edilirken hava koşullarının işleri daha da zorlaştırmasından endişe ediliyor.

Bölgedeki yangının çarpıcı boyutu ise havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Eyalet Acil Durum Hizmetleri Bakanı David Elliott da karşı karşıya kaldığı son orman yangınlarının ülkede bugüne kadar görülenlerin en tehlikesi olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle yetkililer, bölgeden ayrılamayanlara çok acil sığınak bulmalarını söyledi.

Yetkililer, bölgede Cuma gününden bu yana 3 kişinin öldüğünü, 970 bin hektar ormanlık alan ve 150'den fazla evin kül olduğunu açıkladı.

Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken yangının daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Öte yandan orman yangınlarında bir koruma alanındaki en az 350 koalanın da öldüğü açıklandı.

Yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak kendilerini korumaya çalışan koalaların yangınlarda ilk ölen hayvanlar arasında olduğu ifade ediliyor. Kurtarılan koalaların tedavisi ise sürüyor.