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Avustralya'da bir kasaba yarasa istilasına uğradı

Avustralya'da bir kasaba yarasa istilasına uğradı

Felaketlerin ardı arkasının kesilmediği Avustralya'da yeni bir olay daha yaşandı. Avustralya'nın Queensland eyaletinde yarasalar bir kasabayı istila etti.Avustralya basınında çıkan haberlere göre, son günlerde Ingham kasabasını mesken tutan yarasaların sayısı kasaba nüfusunu geçti.

Yüzbinlerce yarasayla yaşamak zorunda kalan, koku, kirlilik ve sesten rahatsız olan kasaba halkı, belediye meclisinden konuya çözüm bulmasını talep etti. 

Ingham sakini Adam Kaurila, "Sanki kasabanın üzerinde yarasa kasırgası yaşanıyor." derken kasabanın bağlı olduğu Hinchinbrook bölgesinin Belediye Başkanı Raymon Jayo, "Bana öyle geliyor ki Avustralya'daki her bir yarasa şu anda Ingham'da." ifadesini kullandı.  

Avustralya'da yarasaların öldürülmesi yasak. Bu nedenle yerel yetkililerin, yarasaları doğal ortamlarına geri döndürmek için gayret sarf ettiği belirtildi. 

(AA)


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