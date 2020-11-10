Avrupa'nın koronavirüsle sınavı... Bilanço ağırlaşmaya başladı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 412 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 532 kişi hayatını kaybetti. Bu, 614 kişinin hayatını kaybettiği 12 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 49 bin 770'e ulaştı.

FRANSA

Fransa'da ülke genelinde öğretmenler, Kovid-19 salgını nedeniyle greve giderken, başkent Paris’te bazı liselerde öğrenciler salgına rağmen eğitimin yetersiz önlemler altında sürmesini protesto etti.

İTALYA

İtalya'da günlük verilere göre, son 24 saatte 35 bin 98 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 995 bin 463'e çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 590 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 971'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi. Bugün kayda geçen ölüm sayısıyla, nisan ayı ortasındaki seviyeye geri dönüldü.

MALTA



Avrupa'da salgının ikinci dalgasını ağır şekilde geçiren ülkelerden Malta'da da son 24 saatte 153 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, adada halihazırda 2 bin 41 Kovid-19 hastası bulunuyor. Ülkede salgının başladığı mart ayından bu yana 7 bin 396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 411 ölüm kaydedildi.

Bunun, Kovid-19'da ikinci dalganın başladığı eylülden itibaren en yüksek günlük veri olması dikkati çekti. Bakanlık, son 7 günde 1209 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 39 bin 756'ya çıktığını duyurdu.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 817 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Virüsle bağlantılı günlük kaydedilen ölüm sayılarının yüksek seyrettiği Portekiz'de, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 21'e çıktı.

MACARİSTAN

Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ilan edilen acil durumun 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Macar hükümeti, salgına karşı hızlı tedbir alabilmek için 4 Kasım'da 15 günlük acil durum ilan etmişti.

Macaristan'da son 24 saatte 4 bin 140 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 118 bin 918'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 103 artarak 2 bin 596'ya yükseldi.

POLONYA



Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 454 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 593 bin 592 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 330 artarak, 8 bin 375'e çıktı.

AVUSTURYA



Avusturya'da son 24 saatte 6 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam 164 bin 866 vaka görülürken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 1490'a çıktı.

RUSYA



Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi. Şehirde Kovid-19'a karşı tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarına dikkati çeken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saat 23.00-06.00 arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerinin yasaklandığını ve bunun yemek siparişlerinde kurye hizmeti veren işletmeler için geçerli olmadığını belirtti.



UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 10 bin 197 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 479 bin 197'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 68 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 191 artışla 8 bin 756 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1252 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 5 bin 514 artarak 214 bin 657'ye ulaştığını ifade etti.

GÜRCİSTAN



Gürcistan'da son 24 saatte görülen 2 bin 970 vakayla günlük tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19’dan dolayı 22 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 521’e ulaştı.