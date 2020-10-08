Avrupa'nın gözdeleri çıkmazda! Almanya ve Fransa için alarm zilleri

Avrupa’da koronavirüs nedeniyle paniğin en çok yaşandığı ülke olan Fransa’da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 653 bin 509’a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybı da 32 bin 445 oldu. Hastanelerde 1416’sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1’e ulaştı. Almanya, son 24 saatte 4 bin 58 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tekrar nisan ayındaki rakamlara döndü.

İNGİLTERE VE İSPANYA



Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü Almanya genelinde vaka sayısı 310 bin 144’e ve ölenlerin sayısı ise 9 bin 578’e yükseldi. Bu ülkeleri İngiltere ve İspanya takip ediyor. İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 162 yeni vaka tespit edildiği ve 70 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bin 275’e, toplam can kaybı 42 bin 515’e ulaştı. İspanya’da ise son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha virüs tespit edildiği, 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 872 bin 276´ya, toplam can kaybı ise 32 bin 562´ye ulaştı.

CHANEL’İN SORUMSUZ DEFİLESİ



Paris’te polis sosyal mesafeyi korumak için OHAL dönemindeymiş gibi devriye gezerken Chanel defilesinde salgın unutuldu. Grans Palais’deki salon hınca hınç doldu. Kısıtlamalar yüzünden zorlanan halk ise bu duruma tepki gösterdi. Artistik Direktör Virginie Viard tarafından tasarlanan Chanel’in İlkbahar Yaz 2021 koleksiyonunda maskeleri koymak için hazırlanan mini çantalar dikkat çekti.