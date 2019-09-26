Avrupa'nın göbeğinde dev yangın! Fabrika alev alev yanıyor

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Fransa’nın Rouen kentinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden olayı kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı. Söndürme çalışmaları için itfaiye ekiplerinin bölgede olduğu belirtilirken, ölü veya yaralılar hakkında henüz bir açıklama yapıldı. Fransız basınında yer alan bilgiye göre ise bölgedeki okullar bugün tatil edildi.







