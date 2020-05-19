Avrupa'nın en genci Türkiye

Avrupa İstatistik Ofisi ve TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 15,6’sına karşılık geldi. Almanya’nın AB’de 15-24 yaş grubunda en çok nüfusa sahip ülke olduğu görüldü. 8 milyon 610 bin 749 genç nüfusa sahip olan Almanya’yı, 7 milyon 872 bin 388 ile Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya izledi. Birleşik Krallık’ın genç nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak hesaplandı. En düşük genç nüfus ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu.