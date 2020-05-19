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Avrupa'nın en genci Türkiye

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye, 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla 20 AB ülkesini geride bıraktı.

Avrupa İstatistik Ofisi ve TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 15,6’sına karşılık geldi. Almanya’nın AB’de 15-24 yaş grubunda en çok nüfusa sahip ülke olduğu görüldü. 8 milyon 610 bin 749 genç nüfusa sahip olan Almanya’yı, 7 milyon 872 bin 388 ile Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya izledi. Birleşik Krallık’ın genç nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak hesaplandı. En düşük genç nüfus ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu.


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