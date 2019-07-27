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Avrupa'nın ateşle imtihanı

Avrupa'nın ateşle imtihanı

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa’da birçok ülke tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı kıtanın çoğunda alarm durumuna geçildi.

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa’yı kasıp kavururken birçok ülke tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.  Almanya Meteroloji Dairesi, en yüksek sıcaklığın Aşağı Saksonya’nın Lingen kentinde 42.6 derece olarak ölçüldüğünü duyurdu. Fransa’nın kuzeyinde dün öğle saatlerinde 42.6 dereceyle rekor kırıldı. Termometreler Hollanda'da dün yeni rekoru gösterdi: 41.7 derece. Verilen turuncu alarm (ikinci derecede önemli) cumartesi gününe kadar devam edecek. Belçika’da çarşamba günü 1881’den bu yana “en sıcak” gün yaşandı. Ülkede, termometrelerin 38,9 dereceyi göstermesi üzerine ilk kez alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. 

Paris'teki meydanlarda çocuklar bütün gün fıskiyelerle serinliyor.

KURAKLIK YASAKLARI 

Yaz başından bu yana Fransa’yı ikinci kez teslim alan aşırı sıcaklar nedeniyle 20 kentte en üst seviye olan “kırmızı alarma” geçildi. Fransa’nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.

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