Avrupa'nın ateşle imtihanı

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa’yı kasıp kavururken birçok ülke tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Almanya Meteroloji Dairesi, en yüksek sıcaklığın Aşağı Saksonya’nın Lingen kentinde 42.6 derece olarak ölçüldüğünü duyurdu. Fransa’nın kuzeyinde dün öğle saatlerinde 42.6 dereceyle rekor kırıldı. Termometreler Hollanda'da dün yeni rekoru gösterdi: 41.7 derece. Verilen turuncu alarm (ikinci derecede önemli) cumartesi gününe kadar devam edecek. Belçika’da çarşamba günü 1881’den bu yana “en sıcak” gün yaşandı. Ülkede, termometrelerin 38,9 dereceyi göstermesi üzerine ilk kez alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Paris'teki meydanlarda çocuklar bütün gün fıskiyelerle serinliyor.

KURAKLIK YASAKLARI

Yaz başından bu yana Fransa’yı ikinci kez teslim alan aşırı sıcaklar nedeniyle 20 kentte en üst seviye olan “kırmızı alarma” geçildi. Fransa’nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.