'Avrupalılar DEAŞ'lılarını geri alıyor'

Belçika’nın başını çektiği bir grup Avrupa ülkesinin, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG bağlantılı PYD’nin iki kampında tutulan terör örgütü DEAŞ’a mensup vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Belçikalı yetkililer Cuma günü, götürmeyi planladıkları DEAŞ’lıların aile üyelerini konuya ilişkin bilgilendirdi. Gazetenin edindiği bilgiye göre Fransa ve Almanya’nın da aralarında olduğu bazı Avrupa ülkeleri de benzer tahliye operasyonlarına hazırlanıyor. Tahliye işlemlerinin, önceki akşam Türkiye ile ABD arasında ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında varılan 120 saatlik ara sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Haberde İngiltere’nin de yaklaşık 30 İngiliz vatandaşı DEAŞ’lı için benzer bir tahliye kararı alabileceği yorumu yapıldı.

TRUMP ZORLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesinde Suriye’deki askeri varlığını sonlandırma kararı almıştı. Trump, bölgeden çekilmeleriyle birlikte oluşan güvenlik boşluğu sırasında, SDG’nin elinde tuttuğu onbinlerce DEAŞ’lı mahkumun serbest kalacağı yönündeki eleştirilere cevaben yaptığı açıklamalarda, Avrupa ülkelerinin, vatandaşları olan DEAŞ’lıları geri almayarak güvenlik tehdidini artırdıkları eleştirisinde bulunmuştu. Trump, önceki Twitter’dan yaptığı açıklamadaysa Avrupa ülkelerinin ‘ilk kez’ DEAŞ’lı teröristleri almaya istekli olduğunu, ancak bunu çok daha önce yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

Telabyad ve Rakka arasındaki Ayn İsa kentinde bulunan kampta DEAŞ’lılar dışında uzun yıllardır evinden olan Suriyeli Arap mülteciler de kalıyor.