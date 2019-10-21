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Avrupalı et yerine yarış atı yemiş

Avrupalı et yerine yarış atı yemiş

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir mezbahada eski yarış atlarının toplu halde kesildiği ve hayvanlara eziyet edildiği haberleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Devlet televizyonu ABC’nin haberinde 22 günde 300 eski yarış atının kesildiği ve insanların tüketmeleri için bazı Avrupa ve Asya ülkelerine satıldığı belirtildi. Televizyon, hayvanların dövüldüğü ve kötü muamele gördüğü görüntüler yayımladı. Gizli kamerayla çekilen görüntülerde atların sopayla dövüldüğü ve tekmelendiği görülüyor. Avustralya’da atları kesmek yasal. Ancak bazı eyaletler, atların barınakta tutulmasını şart koşuyor. Avustralya’da at yarışları çok popüler ve büyük bir yarış sektörü var. Racing Australia yetkilileri, yarışlardan çekilen atların kaydının tutulmadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini söylüyor. Kurumun verilerine göre ülkede her yıl 8500 at, yarışlardan emekli ediliyor. Bu atların yüzde birinden daha azı mezbahalara gönderiliyor.   
 

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