Avrupalı doktorlardan mültecileri güvenli yere taşıma çağrısı
Avrupalı doktorlar, yeni tip koronavirüs salgınının mülteciler arasında hızla yayılma riskinden dolayı kampların derhal boşaltılması ve mültecilerin AB ülkeleri arasında paylaştırılarak güvenli bir yere alınmaları çağrısı yaptı.
Çağrıda, 40 binin üzerinde mültecinin yaşadığı Moria kampında sadece birkaç doktorun görev yaptığına işaret edilerek, “Bu durumun göz ardı edilmesi Avrupa sağlık değerlerinin ciddi bir ihlali olacaktır.” ifadesi yer aldı.