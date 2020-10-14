Avrupalı diplomatlar itiraf etti: "Havuç-sopa politikası işe yaramadı, Türkiye meydan okuyor"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarından rahatsız olan AB, Ankara'nın kararlı duruşu karşısında çaresiz kaldı. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in faaliyet göstereceği bölgeye dönmesiyle, istikşafi görüşmeler için ön şart koşan Yunanistan'ı destekleyen Avrupa hayal kırıklığına uğradı.

Reuters'a konuşan AB'li diplomatlar, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye'ye karşı uygulanacağını söylediği "havuç-sopa" taktiğinin işe yaramadığını itiraf etti.

AB'nin gaz anlaşmazlığına çözüm bulamayarak kendilerini ifşa ettiğini belirten Avrupalı diplomatlar, "havuç-sopa" yaklaşımının artık başarızlığa uğradığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının 1-2 Ekim 2020 tarihlerinde toplanan zirvesinin sonuç bildirgesinde bir yandan Türkiye’ye pozitif gündem ve diyalog kapısı aralanıp Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize muafiyetinin yürürlüğe sokulması ve mülteciler anlaşması konularında işbirliği önerilirken, öte yandan örtülü ve açık biçimde Türkiye’ye karşı yaptırım tehdidinde bulunulmuştu.

Türkiye tüm tehditlere rağmen bugün Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği lokasyona vardığı duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." dedi.

Reuters'ın haberinde "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Mesajımız açık; Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor, Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz." sözlerine vurgu yapıldı.