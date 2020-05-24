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  3. Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!
24 Mayıs 2020 Pazar 20:43 | Son Güncelleme:

Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!

Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.


Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!
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