24 Mayıs 2020 Pazar 20:43 | Son Güncelleme:
Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.
Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.