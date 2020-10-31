Avrupa'da mutasyon paniği... 2. dalganın sebebi 20A.EU1 olabilir

Bilim insanları, Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni bir türünün Avrupa’daki ikinci dalganın nedeni olabileceğini öne sürdü. Haziran ayında İspanya’daki bir çiftlikte ortaya çıkan “20A.EU1”adlı alt türün, İngiltere Belçika, Almanya, İtalya, Letonya, Norveç ve Hollanda dahil 12 Avrupa ülkesinde görüldüğü ifade edildi. Ayrıca, virüsün Avrupa’dan, Hong Kong ve Yeni Zelanda gibi diğer kıtalardaki büyük şehirlere de aktarıldığı açıklandı. Uzmanlar, Avrupa çapında dolaşan Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin yüzlerce farklı çeşidi olduğunu söyledi. Haziran ayında çiftlik işçileri arasında ortaya çıkan genetik mutasyon, tatilcilerin yaz boyunca ülkeler arasında dolaştığı yaz boyunca tüm kıtaya yayıldı.

BU DAHA BULAŞICI



Yeni türün, İngiltere’deki yeni vakaların yüzde 90’ına, İspanya’daki yeni vakaların yüzde 80’ine, İrlanda’daki yeni vakaların 60’ına ve İsviçre ve Fransa’daki enfeksiyonların ise yüzde 40’ına neden olduğu açıklandı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, 20A.EU1’in diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olabileceğini de belirtti. Basel Üniversitesi’nden Dr. Emma Hodcroft, “Yeni tür daha önce ortaya çıkan herhangi bir versiyonuna benzemiyor. Avrupa’daki genomik sekanslardan çok daha farklı” dedi.

AB’DE VAKALAR 10 MİLYONU AŞTI



İngiliz Guardian gazetesi, salgında Çin’den sonra ikinci durak olan Avrupa’daki vakaların sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu. Birinci dalgada en başarılı ülkelerden gösterilen Almanya’da son 24 saatte 18 bin 681 artışla en yüksek vaka görüldü. Ukrayna’da son 24 saatte 8 bin 752 yeni corona teşhisi koyulurken, 8 bin 312 olan önceki rekor kırılmış oldu. İspanya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 878’e yükseldiği aktarıldı.