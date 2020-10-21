Avrupa'da koronavirüste son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalardaki kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 191 artarak 44 bin 158'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 789 bin 229'a yükseldi.

Bir günde 279 bin 996 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 28 milyon 78 bin 61 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 479 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 629'unun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- Ülkede önlemler sıkılaştırılıyor

Bu arada ulusal karantina kararı almaktan kaçınan İngiliz hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yerel önlemleri sıkılaştırıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Yorkshire bölgesinin "en yüksek Kovid-19 uyarı seviyesine" dahil edildiği bildirildi. Buna göre burada bar ve benzeri eğlence mekanlarının kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı açıklandı.

Daha önce Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle Merseyside, Lancashire ve Manchester bölgeleri de "en yüksek Kovid-19 uyarı seviyesi"ne dahil edilmişti.

- 3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar duyurulmuştu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 34 bin 48'e ulaştı.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 26 bin 676 artışla 957 bin 421'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 248'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 185 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 813 artışla 107 bin 652'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,7'ye ulaştı.

BELÇİKA

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11-17 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı önceki haftaya kıyasla yüzde 68 artarak 8 bin 975 oldu.

Nüfusa göre ölüm oranında dünyada üçüncü sırada bulunan Belçika'da bugüne kadar kaydedilen toplam Kovid-19 vaka sayısı da 240 bin 159'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 489'a yükseldi. 11,4 milyon nüfuslu ülkede her gün 30'dan fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastanelerdeki doluluk ise artmaya devam ediyor. Belçika genelinde 2 bin 969 kişi hastanelerde bulunuyor. Bu kişilerin 486'sı yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Belçika hastanelerinde yaklaşık 2 bin yoğun bakım yatağı olduğu belirtiliyor.

İSVEÇ

İsveç'te koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 106 bin 380'e yükseldi. Ülkedeki can kaybı sayısı ise 5 bin 922'ye ulaştı.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam koronavirüs vaka sayısı 380 bin 898'e yükseldi. Ülkede salgının başında bu yana 9 bin 955 kişi yaşamını yitirdi.

HOLLANDA

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 244 bin 391'e yükselirken, virüse bağlı ölü sayısı da 6 bin 814'e ulaştı.

ÇEKYA

Çekya’da 11 binin üzerine çıkan günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkede ikinci kez karantina ilan edildi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara ilişkin Sağlık Bakanı Roman Prymula, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatılacak.

İlk etapta 3 Kasım’a kadar geçerli olacak karantina sürecinde, aile bireyleri dışındaki kişilerle sosyal temasın tamamen sonlandırılması öngörülürken, iş, alışveriş ve doktor ziyaretleri gibi zaruri durumlara izin verilecek.

Açık alanlarda maske kullanımı zorunlu kılınırken, vatandaşların doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapmalarına izin verileceği ancak en fazla iki kişinin birlikte hareket edebileceği vurgulandı.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu olan Çekya’da son 24 saatte 11 bin 984 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede toplamda 113 bin 219 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 eklenerek 1619’a ulaştı.

POLONYA



Polonya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 40 yeni vaka görüldü. Bu sayının ülkede virüsün görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka olduğu bildirildi.

Toplamda 202 bin 579 vakanın tespit edildiği Polonya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 artarak 3 bin 851’e çıktı.

AVUSTURYA



Avusturya makamlarından paylaşılan son bilgiler doğrultusunda, son bir günde 1958 ile en yüksek günlük vakanın tespit edildiği ülkede, toplamda virüs bulaşan kişi sayısı 69 bin 409’a, ölü sayısı ise 11 artarak 925’e yükseldi.

SLOVAKYA



Son 24 saatte 2 bin 202 ile en yüksek günlük vakanın görüldüğü Slovakya'da, toplam vaka sayısı 33 bin 602’ye yükselirken 98 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

MACARİSTAN



Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Macaristan'da son 24 saatte 1423 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 50 bin 180'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 artarak 1259'a yükseldi.

İSVİÇRE

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son üç haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümetin aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kaldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 328 test yapıldı, 5 bin 596 vaka tespit edildi ve 11 kişi hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 19,8 olarak belirlendi.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 91 bin 763'e yükseldi.

Salgından en kötü etkilenen bölgeler ise Cenevre, Vaud ve Ticino kantonları oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1855 kişi kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 145 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 674 bin 840 test yapıldığı açıklandı.

- 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı gelebilir

Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, hükümet ve kanton yöneticileriyle bugün alınacak önlemleri tartışacak.

Toplantıda, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yeniden geçilmesi de dahil alınacak acil önlemler görüşülecek.

İsviçre basını, OHAL uygulamasının yeniden getirilmesine karşı çıkan Sommaruga başkanlığındaki Federal hükümetin OHAL ile birlikte 2-3 hafta süreliğine sokağa çıkma yasağı getirilmesi konusunda inceleme yaptığını yazdı.

Yasağın önündeki en büyük engelin ise hükümetin firmalara milyarlarca frank destekte bulunma zorunluluğu olduğu bildiriliyor.

İTALYA

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 199 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü yeni vaka sayısı, ülkede salgının başladığı 21 Şubat’tan beri, bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı 449 bin 648'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 155 bin 442'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 926'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 127 artarak, 36 bin 832'ye yükseldi. Günlük ölü sayısı, 30 Mayıs'tan beri ilk kez 100'ün üstüne çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 369 artarak, 257 bin 374 oldu.

- Lombardiya'da sahra hastaneleri yeniden açılıyor

Ülkede, 4 bin 125 ile en çok yeni vakanın çıktığı bölge olan Lombardiya’da artan vaka sayısına karşın önlemler genişletiliyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da onayıyla bölge genelinde yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararını çıkarttı. Söz konusu yasak, 13 Kasım'a kadar uygulanacak.

Fontana, ayrıca yaptığı başka bir açıklamayla Milano ve Bergamo kentlerinde salgının ilk dalgasında fuar merkezlerine kurulan sahra hastanelerinin yeniden açılacağını bildirdi.

- Conte: "İlk dalgaya göre daha hazırlıklıyız"

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte de Senato'da Kovid-19 gündemiyle yaptığı konuşmada, halihazırdaki durumun genel bir karantina gerektirmediğini vurguladı.

Salgının ilk dönemine göre daha hazırlıklı olduklarına işaret eden Conte, şunları dedi:

"İkinci dalgayla mücadele, bahar aylarındaki ilk dalgaya karşı yaptığımız gibi olamaz. Geride bıraktığımız dönemde yaptığımız tercihler, ulusal çapta bir kapanmadan kaçınmamıza, okulları ve devlet dairelerini kapatmamamıza izin veriyor."

Conte, artan vaka sayılarına rağmen okullarda yüz yüze eğitimin de devam edeceğini belirtti.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 16 bin 973 artışla 1 milyon 5 bin 295'e ulaştığını duyurdu.

Avrupa'da Kovid-19 vaka sayısının en fazla yükseldiği ülkelerden İspanya'da salgın kaynaklı ölümler de son 24 saatte 156 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 575 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 366'ya çıktığını duyurdu.

Ülkede salgının en yoğun görüldüğü bölge, Madrid olmayı sürdürüyor.

Castilla y Leon ve Endülüs bölgelerindeki yüksek vaka artışları da dikkati çekti.

Sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'daki vaka artış hızını durdurmak için Fransa'dakine benzer şekilde ülke genelinde gece sokağı çıkma yasağı getirerek mevcut önlemleri artırmayı planlıyor.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 535 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar salgında 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 106 bin 271'e ulaştı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 865 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 334'e yükseldiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 534'e çıktı.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 86 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu, 265 kişinin ise yoğun bakımdan çıktığı aktarıldı.

Yunanistan'da şu ana kadar 1 milyon 588 bin 713 PCR testi, 41 bin 827 hızlı antijen testi uygulandığı ifade edildi.

Yunanistan'da önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 667 ile dün kaydedilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artışı nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 833 artarak 68 bin 791’e, ölenlerin sayısının ise 13 artışla 1630’a çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 7 bin 873’ünün evde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, 619 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen sayısının 49 bin 702’ye ulaştığı belirtildi.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 527 olduğu ifade edildi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 733 artarak 89 bin 642’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artışla 941’e çıktı.

Virüsten 402 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 80 bin 905 oldu. Ülkede 7 bin 796 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 447 bine ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle toplam ölü sayısı ise 24 bin 952'ye yükseldi.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 191 bin 102'ye ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle toplam ölü sayısı ise 6 bin 65'e yükseldi.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 315 bin 826'ya ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle toplam ölü sayısı ise 5 bin 927'ye yükseldi

