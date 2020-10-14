Avrupa'da koronavirüste son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkedeki vakalarda kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 43 bin 155'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 19 bin 724 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 654 bin 644'e yükseldi.

Son 24 saatte 264 bin 713 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 25 milyon 999 bin 507 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 bin 650 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 516'sının yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- 3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Ekim'de Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, yeni önlemler kapsamında yerel vaka oranlarına bağlı olarak ülke genelinde "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere üç aşamalı "Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi" oluşturduklarını duyurmuştu.

"Orta uyarı" seviyesinin ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre "6 kişi kuralı" ile bar ve restoranların yerel saatle 22.00’den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Johnson, "yüksek uyarı" seviyesinin belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktarmıştı.

Başbakan Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin "yüksek uyarı", Liverpool şehrinin ise "çok yüksek uyarı" seviyesinde olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Johnson, "Çok yüksek uyarı" seviyesinin vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "dayanılmaz baskı" altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydetmişti. Johnson bu bölgelerde evde ve dışarıda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barların da kapalı olacağını açıklamıştı.

FRANSA

Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan salgında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, dün 896 bin 86 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 11 bin 970 artışla 908 bin 56 olarak güncelledi.

Ülkede iki haftadan beri ilk kez dün 10 binin altına (7 bin 118) inen günlük vaka sayısı, bugün tekrar yüksek seviyelerde çıktı.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 209 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 486 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 413'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da salgının yoğun görüldüğü Madrid'de serbest dolaşımı kısıtlayan olağanüstü hal uygulaması devam ediyor.

Katalonya özerk bölgesindeki yerel yönetim ise tüm bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmet vermesi ya da kapatılması, doluluk oranının alışveriş merkezlerinde yüzde 30'a, sinema, tiyatro ve jimnastik salonlarında yüzde 50'ye indirilmesi, parkların saat 20.00'de kapatılması, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okul veya özel etkinliklerde yerel tüm spor müsabakalarının 15 gün durdurulması tedbirlerini aldı.

Galisya, Navarra, Endülüs ve Castilla La Mancha özerk bölgeleri ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Melilla kenti de yeni vakaların artışını önlemek için ek tedbirler uyguluyor.

Bu arada, salgın süresince hidroalkolik jellerden dolayı İspanya'da çocuklarda zehirlenme vakalarının geçen yıla oranla yüzde 900 arttığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Toksikoloji ve Adli Bilimler Enstitüsü, çocuklarda hidroalkolik jel zehirlenmesinde 2019'da 90 olan vaka sayısının bu yıl 874'e çıktığını belirtti.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2072 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği görüldü.

Sol azınlık hükümeti de Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19'a karşı mücadelede yeni kararlar aldı.

Portekiz'de perşembe günü gece yarısından itibaren "felaket durumu" ilan eden hükümet, kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda 5'ten fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, düğün veya vaftiz gibi törenlerde katılımın en fazla 50 kişiyle sınırlanması, akademik alanda veya belediyelerde yapılan etkinliklerin yasaklanması tedbirlerini getirdi.

Sokakta maske takılmasını tavsiye eden hükümet, açıkladığı diğer önlemlerin denetlenmesi noktasında güvenlik görevlilerinin sayısının artırılacağını ve kurallara uymayanlara 10 bin avroya kadar para cezası getirileceğini bildirdi.

Portekiz'de şimdiye kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 117 olurken, vaka sayısı da 91 bin 193'e çıktı.

BELÇİKA

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 4-10 Ekim haftasında günlük ortalama vaka sayısı, önceki haftaya kıyasla yüzde 93 artarak 5 bin 57'ye çıktı.

Bu hafta içinde en yüksek vaka sayısı ise 9 Ekim'de 7 bin 30 olarak kaydedildi.

Son vakalarla birlikte Belçika'da salgının başından beri hastalığa yakalananların sayısı 173 bin 240'a çıktı. Bu kişilerden 10 bin 244'ü hayatını kaybetti.

11,4 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 3,8 milyon test yapıldı. Belçika genelinde ise şu anda hastanelerde 1621 Kovid-19 hastası tedavi ediliyor. Hastaların 281'i yoğun bakımda bulunuyor.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısı rekor kırarak son 24 saatte 7 bin 332'ye ulaştı. Bugünkü sayı, salgının başladığı şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Salgının İtalya'yı en ciddi şekilde etkilediği şubat-nisan döneminde, 21 Mart tarihinde kaydedilen günlük 6 bin 557 vaka ile zirve görülmüştü.

Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 372 bin 799 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 92 bin 445'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 539'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 43 artarak 36 bin 289'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 37 artışla 244 bin 65 oldu.

MALTA

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Malta'da ise bugün, salgın başından bu yana en çok günlük vaka kaydedildi.

Malta Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 111 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Adada yeni vakaların eklenmesiyle Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 bin 48, aktif hasta sayısı da 940'a yükseldi.

Malta'da salgının başladığı mart ayından bu yana 44 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 64 oldu.

Bu arada, Malta Tabipler Birliği ve diğer sağlık çalışanları temsilcileri, hükümeti ek tedbirleri konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Dr. Charmaine Gauci ise sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkati çekerek, "Önlemlerimiz var, ancak bunlara uyulmuyor." dedi.

İSVİÇRE

Ülkede son iki haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede hafta başından bu yana açıklanan vaka sayıları, geçen hafta kaydedilen vakaları ikiye katladı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 704 test yapıldı, 2 bin 823 vaka tespit edildi ve 8 kişi hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 13,6 olarak belirlendi.

Ülkede, salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 68 bin 704'e yükseldi.

Salgından en kötü etkilenen kanton ise Cenevre kantonu oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1816 kişi kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 106 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 536 bin 725 test yapıldığı açıklandı.

- Hükümet OHAL uygulamasını geri getirebilir

Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, artan vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle hükümeti ve kanton yöneticilerini toplantıya çağırdı.

Bugün yapılacak toplantıda, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yeniden geçilmesi de dahil alınacak acil önlemler masaya yatırılacak.

AVUSTURYA

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da son 24 saatte 1346 yeni vaka tespit edildi. Söz konusu vaka sayısı virüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye oldu.

Hükümetin ikinci bir karantina ya da dışarı çıkma kısıtlaması gibi sosyal yaşamı durduracak kararlar almamak için direndiği Avusturya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 672’ye, sangın hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı 11 artarak 872’ye ulaştı.

SLOVAKYA



Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya’da bir gün içinde 1410 yeni vaka kayıtlara geçti. 5,5 milyon kişinin yaşadığı Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için yarından itibaren açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu olacak.

Slovakya’da toplamda 22 bin 296 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 artışla 66’ya ulaştı.

SLOVENYA



Günlük vaka sayılarında rekor artış kaydedilen bir başka ülke ise Slovenya oldu. Slovenya'da son 24 saatte 707 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 9 bin 938'e çıktığı ülkede salgının başından bu yana 175 kişi hayatını kaybetti.



POLONYA

Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı.

ÇEKYA

Kısmi karantina uygulanmaya başlanan Çekya’da ise son 24 saatte 8 bin 326 yeni vaka ve 55 can kaybı görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 747'ye, ölenlerin sayısı ise 1106'ya yükseldi.

MACARİSTAN

Macaristan'da ise son 24 saatte 920 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 40 bin 782'ye, ölü sayısı 27 artarak 1023'e yükseldi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 482 yeni vaka tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 31 bin 655'e yükseldiği ülkede virüs nedeniyle 958 kişi hayatını yaşamını yitirdi.

- Bosna Hersekli turizmciler destek bekliyor

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Turizm ve Otel İşletmecileri Derneği, salgınla mücadelede devlete destek çağrısında bulunarak yardım gelmemesi durumunda bu sektörlerde çalışan 7 bine yakın insanın işsiz kalabileceği uyarısı yaptı.

Son haftalarda rekor düzeyde artışların gözlendiği Hırvatistan'da, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu kurala en fazla 50 kişinin katılabildiği kültürel ve sosyal etkinliklerin de dahil olduğu bildirildi.

HIRVATİSTAN



Hırvatistan'da da son 24 saatte 748 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 21 bin 741'e ulaştı. Bugün 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 334 oldu.

RUSYA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 231 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 340 bin 409'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 7 bin 920 artarak 1 milyon 39 bin 705, ölenlerin sayısı ise 239 artışla 23 bin 205 oldu.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,2'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 oldu.

- Moskova'da vaka sayısı 344 bini geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 573 artarak 344 bin 4'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artışla 5 bin 739'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 436 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 51 milyon 800 bini aştığını duyurdu.

- Moskova’da okullarda üst sınıflar uzaktan eğitime geçecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 19 Ekim’de ara tatilinin bitmesiyle birlikte okullarda 1-5. sınıfların normal bir şekilde eğitim-öğretime devam edeceğini, 6-11. sınıfların ise salgındaki artış nedeniyle uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, dün 13 bin 868 vaka görülmüştü. Günlük vaka sayısı üç gün ard arda 13 binin üzerinde seyretmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

BULGARİSTAN

Ülkede son 24 saatte 785 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 25 bin 774'e ulaştı. Aynı sürede salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 923'e yükseldi.

Bulgaristan'ın çeşitli hastanelerinde tedavi gören 1307 hastanın 64’ü yoğun bakımda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısındaki ani yükselişe rağmen ek önlemlerin alınmasının öngörülmediğini bildirdi.

Angelov, "Bugüne dek getirilen kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğu, kişisel hijyen ve diğer olağan tedbirlerin yanı sıra daha etkin bir denetim yapacağız." dedi.

Bakan Angelov, hükümetin bugünkü oturumunda Kovid-19’a karşı tedavide etkin sonuç veren Remdesivir ilacından 2 bin 500 doz alım için bütçeden bir milyon avro ayrıldığını bildirdi.

Basın toplantısına katılan Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev de okullardaki Kovid-19 vaka sayısının düşük olduğunu, 700 bin öğrenciden 162’sinin, 90 bin öğretmenden ise sadece 159’unun PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu durumda okullardaki eğitimin uzaktan yapılmasına gerek duyulmadığına işaret eden Vılçev, devlet bütçesinden tahsis edilen 7 milyon avroyla ilk aşamada ihtiyaç sahibi öğrencilere ve öğretmenlere 16 bin tablet alınacağını duyurdu. Bir sonraki aşamada ise Avrupa Birliği’nin (AB) finansmanı ile 80 bin cihaz daha alınacak.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 590 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 276 bin 177'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 63 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 107 artışla 5 bin 229 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 799 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve iyileşen sayısının ise 2 bin 137 artarak 118 bin 699'a ulaştığını ifade etti.

Daha önce Kovid-19 tespit edilen eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, iyileştiğini açıkladı.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

GRÜCİSTAN

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 680 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 13 bin 542'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 292 artarak 7 bin 159'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 109'a ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, artık en çok vaka başkent Tiflis'te görülüyor. Bugün Tiflis'te 297 vaka tespit edildi.

Ülkede 5 bin 590 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1393 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1149 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 424'e çıktığı bildirildi.

Virüsten ölenlerin sayısının 19 artarak 1514'e, iyileşen sayısının da 443 artarak 45 bin 545'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerden 42'sinin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Ülkede, 17 bin 365 Kovid-19 hastasının tedavisi ise sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 24 artarak 2 bin 430'a yükseldi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Buna göre, Hıncești, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler "kırmızı" listede bulunuyor. Bu renkteki bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler de sıkılaştırıldı. Söz konusu liste 2 haftada bir güncelleniyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuz ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 657'ye ulaşmıştı.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 597 artarak 85 bin 121'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artışla 911'e yükseldi.

Kovid-19'dan 421 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 78 bin 218'e ulaştı.

Ülkede 5 bin 992 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan ayı sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş ve ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül ayı başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, hafta sonundan bu yana 500'ün üzerinde görülüyor.