Avrupa'da koronavirüste son durum... Vakalardaki artış sürüyor

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalardaki kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 122 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 303'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 86 artışla 834 bin 770'e yükseldi.

Son 7 günde 6 bin 906 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 1204'ü yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,9'a ulaştı.

- Sokağa çıkma yasağı başlıyor

Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama bu gece Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Fransızların bu gece 00.00-06.00 saatlerinde, yarından itibaren ise 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 30 bin 621 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 15 bin 650 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 689 bin 257’ye, toplam can kaybı ise 43 bin 429’a ulaştı.

BELÇİKA

Belçika'da yeni hükümet, günlük ortalama sayısı 6 bine yaklaşan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni önlemlere başvurdu. Başbakan Alexander de Croo, Belçika'nın en yüksek alarm düzeyi olan 4. seviyeye geçtiğini belirterek, hükümet yetkilileri ve uzmanların yer aldığı İstişare Komitesinin kararlarını açıkladı.

Buna göre, pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki tüm restoran, kafe ve barlar dört hafta kapalı kalacak. Hükümet, iki hafta sonra kapatma kararını gözden geçirecek. Kapalı kalacak işletmeler, işçiler ve serbest çalışanlara devlet desteği sağlanacak.

Bunun dışında gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Saat 20.00'den sonra alkollü içki satışı yasaklanacak.

Evden çalışma imkanı olanların bu çalışma şekline geçmesi mecburi olacak. Mutlaka iş yerine gitmesi gerekenler için hijyenik çalışma koşullarının sağlanması gerekecek.

Ülke genelindeki tüm hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yarısı Kovid-19 hastaları için ayrılacak. Bu nedenle acil olmayan hastaların tedavileri erteleme imkanı varsa ileri tarihlerde yapılacak.

Ayrıca, her aile, aile fertleri dışında sadece bir kişi ile yakın temas içinde olabilecek. Her aile iki hafta içinde sadece 4 kişiyi evinde ağırlayabilecek.

Her yıl Noel için kurulan pazar yerlerine bu yıl izin verilmeyecek. Bit pazarı gibi halkın yoğun olarak iç içe bulunduğu pazar yerleri de açılmayacak. Profesyonel futbol maçlarında stadyumlarda en fazla 200 kişi bulunabilecek.

Belçika'da günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısı son verilere göre geçen haftaya kıyasla yaklaşık iki kat artarak 5 bin 976 oldu. Ülkede salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 191 bin 959'a çıktı. Bugüne kadar 10 bin 283 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarıyla birlikte hastanelerdeki doluluk oranı da artıyor. Belçika genelinde 1949 kişinin Kovid-19 tedavisi görüyor. Hasta sayısı sadece dün yüzde 10 arttı. Kovid-19 hastalarının 327'si yoğun bakımda bulunuyor.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 349 bin 639'a, virüs kaynaklı can kaybı ise 9 bin 816'ya yükseldi.

HOLLANDA

Hollanda'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 211 bin 938'e yükseldi. Ülkede salgının başında bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 708 oldu.

İSVEÇ

İskandinav ülkesi İsveç'te salgın nedeniyle vaka sayısı 103 bin 200'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana koronavirüs nedeniyle 5 bin 918 kişi ise hayatını kaybetti.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 bin 10 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak belirlendi.

Ülkede dün de 8 bin 804 Kovid-19 vakası açıklanırken, bugünkü sayı düne göre, 1206 kişi daha fazla oldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 391 bin 611 olarak belirlendi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 100 bini geçerek, 107 bin 312'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 638’e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 55 artarak, 36 bin 427‘ye çıktı. Ölü sayısının düne göre 28 daha az olduğu görüldü.

İyileşenlerin sayısı ise 1908 artarak, 247 bin 872 oldu.

Ülkede, mevcut sıkı tedbirlere ek olarak yeni kısıtlayıcı bazı tedbirlerin daha hükümet tarafından devreye alınabileceği kamuoyunda tartışılıyor.

MALTA

Avrupa'da nüfusuna oranla Kovid-19 salgının ikinci dalgasını şiddetli şekilde geçiren Malta’da da günlük vaka sayısı bugün yeni zirvesine ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, bu veri, salgının görülmeye başlandığı mart ayından beri bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Halihazırda 1009 Kovid-19 hastası bulunan adada, salgın nedeniyle şu ana kadar 45 kişi yaşamını yitirdi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 15 bin 186 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirterek toplam vaka sayısının 936 bin 560'a çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının son 24 saatte 222 artarak 33 bin 775'e çıktığını duyurdu.

Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de olağanüstü hal devam ederken, Navarra, Aragon, Rioja, Castilla y Leon ve Katalonya'da yeni vakalardaki artışı durdurmak için ek önlemler uygulanıyor.

Katalonya'da sadece paket servis için açılmasına izin verilen bar ve restoranların çoğu kepenk kapattı.

Madrid'de yerel hükümetin başkanlık binası önünde gösteri yapan sektör çalışanları, alınan önlemleri protesto etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, bir radyoya yaptığı açıklamada, pandeminin kış döneminde etkisinin çok daha fazla olacağını vurgulayarak, "Aşı veya tedavi bulunana kadar çok zor aylar bizi bekliyor. Temkinli hareket ederek, en iyi şartlarda kışa girmeliyiz. Normal bir Noel dönemi (aaralık ayının son haftası) olmayacak. Kısa periyotlarda yeni ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19'dan son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından itibaren günlük vakalardaki artışta yeni bir rekor kırılırken, Kovid-19 bağlantılı günlük ölüm verilerinde nisan ayı sonundan bu yana en yüksek sayı açıklandı.

Sol azınlık hükümeti tarafından ülke genelinde "felaket durumu" ilan edilen ve ek önlemlerin getirildiği Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 149 olurken, vaka sayısı da 95 bin 902'ye ulaştı.

ÇEKYA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Çekya ve Slovakya'da son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 721 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 149 bin 10'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 1230'a yükseldi.

SLOVAKYA



Slovakya'da son 24 saatte 2 bin 75 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü. Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 26 bin 300'e yükselirken, bugüne kadar 71 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, her iki ülkede ibadethanelere yönelik yeni tedbirler hayata geçirildi. Buna göre toplu ibadetler 6 kişiyle sınırlandı. Dini düğün ve vaftiz gibi etkinlikler sınırlı katılımlarla gerçekleştirilebilecek.

SLOVENYA

Slovenya'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ek tedbirler uygulanmaya başlandı.



Sloven hükümeti tarafından açıklanan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ek tedbirler kapsamında Orta Slovenya, Gorenjska, Koroska, Zasavje, Posavje, Savinjska ve Güneydoğu Slovenya bölgelerinde istisnalar dışında belediyeler arası seyahatlere sınırlandırma getirildi.



Slovenya'da önceki gün 707, dün ise 745 yeni vaka tespit edilmiş, bu rakamlar salgının başından beri en yüksek günlük artışlar olarak kaydedilmişti. 2 milyon civarında nüfusu bulunan ülkede bugüne kadar 10 bin 683 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 176 kişi de hayatını kaybetti.



POLONYA

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 705 yeni vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 157 bin 608'e, ölenlerin sayısı ise 132 artarak 3 bin 440'a yükseldi. Polonya'da son dönemde rekor seviyedeki vaka sayılarından dolayı hükümet yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı.

Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, yarın itibarıyla restoranların 06.00-21.00 arası hizmet vereceğini ve kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edeceğini belirtti.

Önlemler kapsamında toplu taşımada kapasitenin yüzde 30'u kadar hizmet verileceğini ifade eden Morawiecki, yüksek öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceğini ve tüm spor etkinliklerinin seyircisiz gerçekleştirileceğini kaydetti.

AVUSTURYA

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkede artan vakalar nedeniyle gelecek hafta itibarıyla ikinci bir karantinayı önlemek için daha sert tedbirlerin hayata geçirilebileceğini duyurdu.

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1163 yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 61 bin 387'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 882'ye yükseldi.

MACARİSTAN

Macaristan'da ise son 24 saatte 1293 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 43 bin 25'e, ölü sayısı ise 33 artarak 1085'e yükseldi.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da son 24 saatte 1131 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 23 bin 665'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 345 oldu. Ülkede bugüne kadar 19 bin 87 kişi ise iyileşti.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te ise son 24 saatte 621 yeni vaka tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 32 bin 845'e yükseldiği ülkede Kovid-19 nedeniyle 980 kişi hayatını yaşamını yitirdi.

SIRBİSTAN

Günlük vaka sayılarının son günlerde hızla artığı Sırbistan'da da ek tedbirler alındı. Açık alanda da maske takma zorunluluğu getirilen ülkede, yerel yönetimlere 30'dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikleri yasaklama yetkisi verildi.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta şu ana kadar toplam 16 bin 212 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan toplam 439 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 864 kişi de iyileşti.

RUSYA

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük rakam görülürken toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 369 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 8 bin 485 artarak 1 milyon 56 bin 582'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artışla 23 bin 723'e ulaştı.

Son 24 saatte 15 bin 150 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,6'sında belirti görülmedi.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 172 bin 516'ya, ölü sayısı ise 5 bin 749'a yükseldi.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 992 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşandığını, vaka sayısının 287 bin 231'e çıktığını bildirdi. Son 24 saatte 56 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 106 artışla 5 bin 408 olduğunu kaydetti. Virüse yakalanan 866 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 269 artarak 121 bin 919'a ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 784 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 65 bin 860’a çıktı.

Virüsten Kovid-19’dan iyileşen sayısı 533 artarak 46 bin 543, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 1549 oldu.

Ülkede, 17 bin 543 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hıncești, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, 14 Ekim’de 1149 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 658 artarak 86 bin 392’ye, ölenlerin sayısı ise 5 artışla 921’e yükseldi.

Kovid-19’dan 407 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 78 bin 990’a ulaştı.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 600’ün üzerinde görülüyor.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 887 kişide Kovid-19’a rastlandı ve vaka sayısı 15 bin 368’e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 246 artarak 7 bin 613’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 124’e ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 bin 721 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1090 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Hükümetin kararıyla başkent Tiflis ve İmereti bölgesinde restoranlar ve eğlence merkezleri bugünden itibaren sadece saat 22.00’ye kadar açık kalacak.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.