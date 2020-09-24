Avrupa'da koronavirüste son durum! Vakalardaki artış sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde yeniden başlayan artış, ikinci dalga paniğine neden oldu.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarak 41 bin 862'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 178 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek üçüncü vaka sayısı oldu. Ülkede, 1 Mayıs'ta 6 bin 201 ve 5 Nisan'da da 6 bin 199 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 409 bin 729'a yükseldi.

- Yeni tedbirler

Başbakan Boris Johnson'ın dün açıkladığı, yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00'de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak kapalı spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor. Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 13 bin 72 artışla 481 bin 141'e yükseldi, 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 459'a ulaştı.

Son 7 günde 4 bin 244 kişinin hastanelerde tedaviye alındığı, bunlardan 675'inin yoğun bakımda yattığı ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,2'ye çıktı.

Fransa'da yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- Bar ve restoranlar saat 22.00'de kapanacak

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlendiği basın toplantısında, ülke çapında aralarında Paris, Bordeaux, Lyon ve Toulouse'un bulunduğu 10 kentin "ileri alarm bölgesi" olarak tanımlandığını, bu kentlerde her 100 bin kişide 150, 65 yaş üstü her 100 bin kişide 50 vaka görüldüğünü belirtti.

Veran, bu kentlerde büyük çaplı etkinliklerin yasaklandığını, kamusal alanlarda en fazla 10 kişinin bir araya gelebileceğini, spor salonlarının kapatılacağını ve 28 Eylül'den itibaren bar ve restoranların en geç saat 22.00'de kapanacağını duyurdu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 682 bin 267 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 11 bin 289 artışla 693 bin 556 olarak güncelledi.

Ayrıca son 7 günde Kovid-19'dan 517 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 34'e çıktığı kaydedildi.

- Madrid'de yerel yönetim askerlerden acil yardım istedi

Ülke genelinde yeni vakaların en fazla görüldüğü yer olan başkent Madrid'de serbest dolaşıma kısıtlama getirilen mahallelere yenilerinin eklenmesi ve ilave tedbirlerin alınması gündeme geldi.

Madrid özerk hükümeti, Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin kontrolünde askerlerin de görev alması için acil yardım istedi.

Yerel yönetim yetkilileri ayrıca, bölgedeki sağlık personeli açığını kapatabilmek için, Madrid'de yaşayan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından geldiklerinden diplomalarında denklik sorunu yaşayan 300 kadar göçmen doktorun, bir an önce kabul edilmeleri yönünde çalışma başlattıklarını duyurdu.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1928 olurken, vaka sayısı da 70 bin 465'e çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1640 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, ülkede salgının başlangıcından beri virüsün bulaştığı kişi sayısı 302 bin 537 oldu.

Son beş gündür düşüş trendindeki günlük yeni vaka sayısı, bugün yeniden yükseldi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 114'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 244'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 35 bin 758'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 995 artarak 220 bin 665 oldu.

MALTA



AB ülkeleri içinde ikinci dalgayı ciddi şekilde yaşayan ülkelerden Malta'da bugün 42 yeni Kovid-19 vakası açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 856 oldu.

Salgın başından beri 25 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

BELÇİKA

Belçika'da yaz mevsiminin girmesiyle düşen Kovid-19 vaka sayıları yazın bitişiyle yükselmeye başlamıştı. Bu yükseliş hızı özellikle son günlerde artıyor. Ülkede haftalık vakaların günlük ortalamasıyla duyurulan sayı 23 Eylül itibarıyla 1374 oldu.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 2,8 milyon civarında test yapıldı. Bunun sonucunda 105 bin 226 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. Bu kişilerden 9 bin 955’i hayatını kaybetti.

Belçika genelinde şu anda hastanelerde 505 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 94’ü yoğun bakımda bulunuyor.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 277 bin 420'ye, ölü sayısı ise 9 bin 494'e yükseldi.

RUSYA

Rusya'da Kovid-19 salgını nedeniyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 122 bin 241'e ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 19 bin 799'a yükseldi.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüse bağlı vaka sayısı 184 bin 734'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 705'e ulaştı.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 116 bin 415'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 550 oldu.

MOLDOVA



Moldova'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 786 yeni vakayla bugüne kadar en yüksek günlük rakam kaydedilirken, Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 48 bin 232'ye çıktığı bildirildi.

Vakalardan 9 bin 395'inin durumunun hafif olduğu belirtilen açıklamada, iyileşen sayısının 529 artışla 36 bin 71, ölen sayısının ise 14 artarak 1244 olduğu aktarıldı.

Ülkede 10 bin 917 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 24 binden fazla kişi de gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 16 artarak 2 bin 99'a yükseldi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 253 artışla 76 bin 357'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artışla 796'ya yükseldi.

178 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı ise 73 bin 564'e ulaştı.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, 1997 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25'e çıktı.

Bugüne kadar 4 bin 181 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede 1643 hasta iyileşti.

Toplam 5 bin 390 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde vakalara en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.