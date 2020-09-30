Avrupa'da koronavirüste son durum... Vakalar artıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde yeniden başlayan artış, ikinci dalga paniğine neden oldu.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 72'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 446 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 bin 49 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 297'si yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 25 Eylül'de açıklanan 6 bin 874 vaka olmuştu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 59 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 8 bin 51 artışla 550 bin 690'a yükseldiği ülkede, 1204'ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 500 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 553 artarak 96 bin 327'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,6'ya ulaştı.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 288 bin 745'e, toplam ölü sayısı ise 9 bin 545'e yükseldi.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, dün 748 bin 266 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 906 artışla 758 bin 172 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının düne göre 203 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 443 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayısının 31 bin 614'e çıktığı duyurdu.

Kovid-19'dan ölenlerinden 20 bin 400'ünün yaşlı bakımevlerinde kalanlar olması dikkati çekti.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 688 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1963 olurken, vaka sayısı da 74 bin 717'ye çıktı.

İTALYA



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1648 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla, salgın başından bu yana vaka sayısı 313 bin 11 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 50 bin 630'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 271'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 24 artarak, 35 bin 875'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1316 artarak, 226 bin 506 oldu.

Bu arada, Yüksek Sağlık Enstitüsüne göre, ülkede son bir ayda kaydedilen 39 bin 877 vakanın yaş ortalaması 41 oldu.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805'e ölü sayısı ise 20 bin 545'e yükseldi.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 125 bin 414'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 4 bin 792 kişi yaşamını yitirdi.

UKRAYNA

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 627 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 204 bin 932'ye çıktı.

Ölü sayısı 69 artışla 4 bin 65 olurken, iyileşen sayısı ise 1797 artarak 90 bin 250'ye ulaştı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Poroşenko, evde tedavi göreceğini belirtti.

MOLDOVA



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 835 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 29’a yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 9 artarak 1310’a, iyileşen sayısı da 362 artışla 38 bin 579’a ulaştı.

Ülkede, 12 bin 140 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkedeki bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karar aldı.

Karara göre, bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanacak. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise 1 Ekim itibarıyla sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilecek ve tedbirler sıkılaştırılacak.

Başkent Kişinev’in yanı sıra Gagauz Özerk Yeri’ndeki Komrat ve Valkaneş kentleri kırmızı bölge listesine dahil edildi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 314 artarak 78 bin 260’a, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 828’e çıktı.

153 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 74 bin 320 oldu.

Ülkede, 3 bin 112 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün 2 hastanın daha Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 35’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede bugün 314 vaka ile Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken toplam vaka sayısı 5 bin 907'ye yükseldi.