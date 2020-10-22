Avrupa'da koronavirüste son durum... Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalardaki kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

FRANSA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı Fransa'da, 24 Ekim itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e çıkarıldı.

Başbakan Jean Castex, düzenlendiği basın toplantısında, ülkede salgının mevcut durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Ülkede geçen hafta sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Castex, ülkede 24 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 38 yeni bölgede 6 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, böylece söz konusu yasağın uygulanacağı bölge sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.

Başbakan Castex, 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulamanın 46 milyon kişiyi kapsadığı bilgisini de paylaştı.

Fransız Polinezyası'nda da aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Castex, Kovid-19 tedbirlerinin gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

ALMANYA

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 287 artarak 392 bin 49’a yükseldi.

Bugün açıklanan rakam, "salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 17 Ekim’de 7 bin 830 olarak belirlenmişti.

Son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 9 bin 905’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 306 bin 100'e ulaştı.

- Tedbirleri sıkılaştırma kararı alınmıştı

Almanya’da geçen hafta Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50’den fazla yeni vaka görülen bölgelerde, Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alınmıştı.

Buna göre dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00'da saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonu gibi işletmeler, alkol satışı yapamayacak.

Açık alanlarda mesafe kuralına uyulmayan yerlerde, maske takma zorunluluğu ve temas kısıtlanması getirilebilecek.

Kapalı alanlarda yapılan kutlama ve toplantılara da en fazla 10 kişi katılabilecek.

BELÇİKA

Belçika, nüfusa oranla ölüm sayıları bakımından küresel salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri. 11,4 milyon nüfuslu ülkede 253 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi ve 10 bin 539 kişi hayatını kaybetti.

Son haftalarda vaka sayılarında büyük artış sürüyor. Günlük ortalama yeni vaka sayıları 9 bin 692'ye ulaştı. Vakalardaki artış nedeniyle hükümet gece sokağa çıkma yasağı, restoran, bar ve kafelerin kapatılması gibi önlemler aldı.

ÇEKYA

Çekya’da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirildi.

Son 24 saatte yaklaşık 15 bin vakanın görüldüğü Çekya'da yürürlüğe giren önlemler kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatıldı.

İnsanlar sadece iş yerine, sağlık merkezine veya aile ziyaretine gitmek için dışarıya çıkabilecek.

Çekya Başbakanı Andrej Babis yaptığı açıklamada, bugüne kadar alınan önlemlerin beklenen sonucu vermediğini bu yüzden radikal önlemlerin yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu olan Çekya’da son 24 saatte 14 bin 969 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede toplamda 208 bin 915 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 ilaveyle 1739’a ulaştı.

MACARİSTAN

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı görüldü. Ülkede son 24 saatte 2 bin 32 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 52 bin 212'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak 1305'e yükseldi.

AVUSTURYA



Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 435 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede, toplam vaka sayısı 71 bin 844’e, ölü sayısı ise 18 artarak 941’e yükseldi.

POLONYA



Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 107 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Bugüne kadar 214 bin 687 vakanın tespit edildiği Polonya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 4 bin 19’a çıktı.

SLOVAKYA



Slovakya'da ise son 24 saatte 1728 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 35 bin 330’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 115'e yükseldi.

İSPANYA



Salgının başından bu yana en yüksek günlük artışın kaydedildiği İspanya'da da hükümet Kovid-19'daki vaka artış hızını durdurmak için Fransa'dakine benzer şekilde ülke genelinde gece sokağı çıkma yasağı getirerek önlemleri artırmayı planlıyor.

Başkent Madrid başta olmak üzere Navarra, Rioja, Aragon, Bask, Castilla y Leon, Katalonya ve Endülüs bölgelerinde birbirlerine benzer ek önlemler uygulanırken İspanya'daki 1700'den fazla belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

Doluluk oranları yarıya indirilen bar ve restoranların en geç saat 23.00'te, alışveriş merkezleri ve dükkanların ise saat 22.00'de kapatılması kararlaştırıldı.

İTALYA

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 465 bin 726 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 169 bin 302'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 992'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 136 artarak, 36 bin 968'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 82 artarak, 259 bin 456 oldu.

- Üç bölgede sokağa çıkma yasağı başlıyor

Ülkede son bir haftada vakaların hızla artması neticesinde, merkezi hükümetin de yetkilendirmesiyle bölge yönetimleri yayılımın önüne geçmek için, teker teker akşam saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan etmeye başladı.

Büyük şehirlerden Milano'nun bulunduğu Lombardiya bölgesinde, bu geceden itibaren, Campania bölgesinde ise yarından itibaren gece 23.00'ten itibaren 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesi de yarın geceden itibaren 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Lombardiya, Campania ve Lazio'nun ardından Sardinya Adası'nın da iki haftalık tüm giriş ve çıkışların durdurulduğu karantinaya gidilmesinin değerlendirdiği belirtildi.

İSVİÇRE



İsviçre'de federal hükümetin aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalırken son bir aydır hızla artan vaka sayısında salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Almanya, riskli ülke veya bölgeler listesini güncelleyerek İsviçre'nin tamamını bu listeye dahil ettiğini açıkladı.

İsviçre'deki Kovid-19 Bilim Kurulu, 4 hafta içinde yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayacağı uyarısında bulunurken ülkedeki 1600 yoğun bakım odasından yarısının dolu olduğu ifade ediliyor.

Federal hükümet, OHAL ile 2-3 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesini değerlendiriyor.

HOLLANDA



Hollanda'da 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildi, restoran ve barlar yeniden kapatıldı, toplu taşıma seferleri azaltıldı. Alkollü içecek satışı 20.00'den sonra yasaklandı, amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinliklerin de 1 ay boyunca yapılmayacağı ifade edildi.

Slovenya'da ise hükümet 1 ay sürecek "salgın durumu" ilan etti. Salgın durumu kapsamında ülkede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Slovenya'daki 12 bölge arasında geçişlere de izin verilmiyor, açık alanlardaki toplanmalar 6 kişi ile sınırlandırıldı, dini etkinlikler ve nikah gibi toplu organizasyonlar da yasaklandı.

YUNANİSTAN



Yunanistan'ın kuzeyindeki Kozani ve Kastoria kentlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. "Kritik" olarak nitelendirilen Selanik, Viotia, Larisa ve Serres gibi kentlerde ise bölgesel kısıtlamaların gündemde olduğu belirtiliyor.

BULGARİSTAN



Bulgaristan'da bugünden itibaren açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Başbakan Boyko Borisov'un talimatı üzerine karantina süresi 14 günden 10 güne indirilirken, karantina sonunda PCR test yaptırma zorunluluğu da kaldırıldı. Ülkede tiyatrolar yeni sezon galalarını erteledi, bazı okul ve üniversiteler uzaktan eğitimine geçti.

RUSYA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 971 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 artarak 25 bin 242'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 11 bin 428 artışla 1 milyon 107 bin 988'e ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 25,8'inde semptom görülmedi.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 53 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldığını, vaka sayısının 322 bin 879'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 62 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 116 artışla 6 bin 43 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 924 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının ise 2 bin 679 artarak 134 bin 898'e ulaştığını aktardı.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1595 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldığı, toplam vaka sayısının 22 bin 884'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 398 artarak 9 bin 401'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 178'e ulaştığı aktarıldı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 4 bin 408 kişi karantinada, 3 bin 155 kişi hastanelerde ve 1848 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.