Avrupa'da koronavirüste ikinci dalga paniği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde yeniden başlayan artış, ikinci dalga paniğine neden oldu.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 162 koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 70 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bin 275’e, toplam can kaybı ise 42 bin 515’e ulaştı.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 491 artarak 835 bin 901'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 76 artışla 32 bin 562'ye yükseldiği duyuruldu.

Salgına karşı en sert önlemlerin uygulandığı, giriş ve çıkışların kısıtlandığı Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların neredeyse yarısının tespit edildiği bölge oldu.

Bu arada başkent Madrid'de alınan önlemlerden dolayı kapatılan disko ve barların, zararlarını hafifletmek için restoran olarak açılmalarına izin verileceği bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi ise diskoların, dans pistleri kullanılmadan, yüzde 50 doluluk oranıyla ve müşterilerinin maske takması şartıyla saat 03.00'a kadar açılmasına karar verdi.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 944 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 40'a, vaka sayısı da 81 bin 256'ya çıktı.

İTALYA

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, son 24 saatte 3 bin 678 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük vaka sayısı, hem ağustostan beri yükseliş trendindeki günlük yeni vaka eğrisinin şu ana kadar ulaştığı en yüksek seviye hem de 24 Nisan'dan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

Salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 333 bin 940 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 62 bin 576’ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 18 artarak 337'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 36 bin 61'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1204 artarak 235 bin 303 oldu.

İSVİÇRE

Ülkede haftalardır yükselişte olan Kovid-19 vaka sayısında, salgının zirve yaptığı nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 122 test yapıldı, 1077 vaka tespit edildi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 7,1 olarak belirlendi.

Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 57 bin 709 oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1788 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 82 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 439 bin 599 test yapıldığı açıklandı.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 307 bin 456'ya yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 9 bin 635 kişi hayatını kaybetti.

BELÇİKA

Haftalık vakaların günlük ortalamasının duyurulduğu Belçika'da ortalama sayı 2 bin 466. Ülkede bugüne kadar toplam vaka sayısı 134 bin 291, ölü sayısı ise 10 bin 92 oldu. Hastanelerde tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısı da 952'ye çıktı.

Ülke genelindeki kafe ve barların da en geç 23.00'te kapatılması, bu tür yerlerde en fazla 4 kişinin oturması kararı alındı. Kararın restoranları kapsamayacağı, evden çalışma uygulamasının teşvik edileceği belirtildi.



HOLLANDA

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 149 bin 988'e, ölü sayısı ise 6 bin 518'e yükseldi.

POLONYA

Polonya'da Kovid-19 salgını salgını nedeniyle vaka sayısı 107 bin 319'a ulaştı. Ülkedeki ölü sayısı ise salgının başından bu yana 2 bin 792'e yükseldi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 1 milyon 248 bin 619'a yükseldi. Ülkedeki ölü sayısı ise 21 bin 865'e ulaştı.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 239 bin 337'ye yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle 4 bin 597 kişi hayatını kaybetti.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 142 bin 570'e, ülkedeki ölü sayısı ise 5 bin 203'e yükseldi.

KUZEY MAKEDONYA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte tespit edilen 317 vaka ile koronavirüs salgının başından bu yana rekor vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 413, iyileşen hasta sayısı 15 bin 749 ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 772.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1062 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 58 bin 794’e yükseldi.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 1406’ya, iyileşen sayısı da 542 artışla 42 bin 480’e ulaştı.

Ülkede, 14 bin 908 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 294’ye çıktığı ifade edildi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 415 artarak 81 bin 505’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 874’e çıktı.

Virüse yakalananlardan 307 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 683’e ulaştı.

Ülkede, 4 bin 948 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan bu yana 400’ün üzerinde görülmeye devam ediyor.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 508 kişide daha Kovid-19'a rastlandı ve vaka sayısı 9 bin 794'e yükseldi. 348 kişinin de iyileşmesi ile sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 235'ye ulaştı. 4 hastanın daha Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 62'ye yükseldi.

