Avrupa'da koronavirüste ikinci dalga paniği: Tedbirler geri geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Avrupa ülkelerinde, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler yeniden geri geldi.

İNGİLTERE

Mart ayının ardından bir kez daha karantinaya giden İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan karantina kararı uygulanmaya başlandı. Başkent Londra'da bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmelerin kapalı olduğu görüldü. Sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde, Londra sokaklarının boş olduğu gözlemlendi.

FRANSA

Fransa'da hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hali (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzattı.

İSPANYA



Kovid-19'da ikinci dalga sürecinde şimdiye kadarki en yüksek günlük ölü sayısının açıklandığı İspanya'da, 25 Ekim'den bu yana OHAL uygulanıyor. OHAL kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun 4'te 3'ünü (yaklaşık 37 milyon) etkileyecek şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

PORTEKİZ



Portekiz Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin talebi doğrultusunda, ilk aşamda 9-23 Kasım tarihlerinde OHAL ilan edilmesine ilişkin yarın mecliste oylama yapılacağı bildirildi. Salgında ilk dalganın görüldüğü mart-haziran döneminden sonra Kovid-19 önlemleri kapsamında ikinci kez OHAL ilan edilecek Portekiz'de, bu kez ekonomik gerekçelerle sert tedbirlerin alınması öngörülmüyor.

İTALYA

Ülkede vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş devam ederken, Başbakan Giuseppe Conte’nin salgını kontrol altına almak için açıkladığı ülkeyi sarı (orta), turuncu (orta-yüksek) ve kırmızı (çok yüksek) olmak üzere 3 risk kategorisine ayıran yeni kararname tartışma konusu oldu.

Yeni kararnameye göre vaka sayısının çokluğu, virüsün yayılma hızının yüksekliği ve hastane kapasitelerinin zorlanması dolayısıyla kırmızı ile en yüksek riskli kategoride değerlendirilen Lombardiya ve Piyemonte bölge başkanları karara tepki gösterdi. Öte yandan ülkede Kovid-19 salgınında, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artarak 40 bin 192'ye yükseldi.

ALMANYA



Koronavirüs önlemlerini yeniden ağırlaştıran Almanya’da 2 Kasım’dan itibaren bir aylık ulusal kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Ülkedeki restoran, bar, spor salonu ve eğlence merkezlerinin kapalı tutulacağı kısıtlamalarda mağazalar, okullar ve diğer iş yerleri açık kalıyor.

BELÇİKA



Belçika’da ülke genelinde kısıtlamalar uygulanıyor. Kuaför ve güzellik salonları gibi hizmetler sunan birincil ihtiyaç olmayan işletmelerin aralık ayı ortasına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

ÇEKYA



Salgınında zirveye doğru yaklaşan ülkede son 7 günde 100 bin kişi başına 714 enfeksiyon bildirildi. Çekya'da her gün ortalama 10 bin 892 yeni enfeksiyon bildirildiği ve pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının 250 olduğu belirtildi. Verilere göre ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 378 bin 716, ölüm sayısı ise 4 bin 133 olarak kaydedildi. Ülkede son 24 saat içinde 7 bin 300 vaka, ve 176 yeni ölüm tespit edildi.

POLONYA

Vakalardaki günlük yüksek artışlar nedeniyle Polonya'da daha sert önlemlerin uygulanması kararlaştırdı. Günlük vaka sayısının 30 bine yaklaştığı ülkede salgın ile mücadelede kapsamında, sinemalar ve müzeler kapatılırken, eğitimin kurumlarının da uzaktan eğitime geçmesi kararı alındı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde vaka sayısında azalma olmaması halinde ülke genelinde karantina uygulanmasının söz konusu olacağını belirtti.

ÇEKYA



Çekya’da son 24 saatte 15 bin 731 vaka ile salgın sürecinde en yüksek günlük veri kaydedildi. Ülkede bugüne kadar toplam 378 bin 716 vaka tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı 220 artarak 4 bin 133’e ulaştı.

AVUSTURYA



Avusturya'da son 24 saatte 7 bin 416 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 132 bin 515 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1268'e çıktı.

MACARİSTAN



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın aşı konusunda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve ülkesinin Rusya'dan aralık ayında az miktarda Kovid-19 aşısı alacağını söyledi. Öte yandan ülkede son 24 saatte 3 bin 928 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 94 bin 916'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 84 artarak 2 bin 147'ye yükseldi.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, genel karantinanın bu cumartesi 06.00'da başlayacağını belirtti.

RUSYA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 404 kişide virüs görüldü ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bin 858'e çıktı. Son 24 saatte virüsten iyileşen sayısı 12 bin 238 artarak 1 milyon 279 bin 169'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 292 artışla 29 bin 509'a ulaştı.

28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

UKRAYNA

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 850 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 430 bin 467'ye çıktığını bildirdi. Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 193 artışla 7 bin 924 olduğunu kaydetti.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1059 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 79 bin 566’ya çıktığı bildirildi.



BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 982 artarak 103 bin 295’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 998’e yükseldi. Kovid-19’dan 430 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede iyileşen sayısı 89 bin 131’e ulaştı.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından dolayı 20 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 401’e ulaştı. Ülkede 2 bin 401 kişinin Kovid-19’a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 49 bin 259, iyileşenlerin sayısı 2 bin 289 artarak 33 bin 459’a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 401 vakanın görülmesiyle ülkede günlük tespit edilen vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.