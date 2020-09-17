Avrupa'da koronavirüs vakaları artıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 593 artışla 415 bin 481'e yükseldi. 50 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 95'e ulaştı.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 223 kişinin hastanede tedavisi sürüyor ve bunlardan 535'i yoğun bakımda yatıyor.

- Salgın hızla yayılmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, salgının hızla yayılmaya ve seyrinin kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulundu. Yaz aylarında da virüsün tehlikesinin sürdüğünü belirten Veran, ülkede Kovid-19'un yoğun olarak 15-45 yaş aralığında görüldüğünü aktardı. Veran, virüsün çocuklara pek bulaşmadığını ancak Kovid-19'a yakalanmaları halinde 7 gün izole edile edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede ekimden itibaren birkaç dakikada sonucu çıktığı testlerin de kullanılacağına işaret eden Veran, Kovid-19 testlerinin yapıldığı merkezlerde uzun kuyrukların oluşması nedeniyle buralarda öncelik sırası belirleneceğini vurguladı. Veran, ülke genelinde geçen hafta 1,2 milyon testin yapıldığı bilgisini paylaştı.

- Daha önce de rekor kırılmıştı

Fransa'da 12 Eylül'de tespit edilen 10 bin 561 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

İNGİLTERE

Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti. Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3 bin oldu.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

ALMANYA

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 194 arttığı bildirildi.

Günlük vaka artışı 25 Nisan’dan (2055) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Açıklamada, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının 265 bin 857'ye yükseldiği ve Kovid-19 nedeniyle 9 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Viyana ve Budapeşte riskli bölge ilan edildi

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Avusturya'nın başkenti Viyana, Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Hollanda ve Fransa'nın bazı bölgelerini, Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’daki bazı bölgeler ve İspanya riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden dönenler test yaptırmamaları veya negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.

Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.

AVUSTURYA

Avusturya'da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 700'ün üzerine çıkması nedeniyle hükümet, maske, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin daha geniş bir alanda uygulanmasını kararlaştırdı.



Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 36 bin 269’a yükselirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 758’e ulaştı.



İSPANYA

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da yeni vakalardaki yüksek artış özellikle başkent Madrid odaklı devam etti.

Sağlık Bakanlığı, dün 614 bin 360 olarak açıkladığı vaka sayısını bugün 11 bin 291 artışla 625 bin 651 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 419 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 405'e çıktığı kaydedildi.

Ölü sayısında dünkü verilere göre 162 artış olduğu gözlendi.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de, yerel yönetim tarafından açıklanan verilerde ise son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 902 arttığı ve 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgileri paylaşıldı.

Kovid-19 vakalarındaki en ciddi artışın, Madrid'de göçmenlerin ağırlıkta yaşadığı kentin güney mahallelerinde olduğu kaydedildi.

Ek önlemler almaya hazırlanan Madrid özerk yönetiminin, Kovid-19'un en yoğun görüldüğü mahallelere bazı kısıtlamalar getirmesi ve salgının zirve yaptığı dönemde faaliyet gösteren fuar alanındaki sahra hastanesini tekrar açması bekleniyor.

Diğer yandan "Kovid-19'a karşı kaliteli ve güvenli yüz yüze eğitim" talebiyle ülke genelinde başlattıkları ders bırakma eyleminin ikinci gününü dolduran öğrenciler, büyük kentlerde gösteri düzenledi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 770 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Son dönemlerde salgında önemli artışların görüldüğü Portekiz'de 10 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısının açıklanması dikkati çekti.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1888 olurken, vaka sayısı da 66 bin 396'ya çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1585 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece üst üste üçüncü günde yeni vakalardaki artış devam ederken, salgının başından bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 293 bin 25 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 413'e yükselerek, haziran ayı başındaki seviyelerine geri döndü. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki hafif artış bugün de devam etti ve 212'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak, 35 bin 658'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 689 artarak 215 bin 954 oldu.

- Koronavirüssüz uçuş projesi

Bu arada, İtalyan havayolları Alitalia, Roma Fiumicino Havalimanı ve yerel sağlık makamlarının iş birliğiyle başkent Roma ve Milano arasındaki uçuşların "koronavirüssüz" uçuşlar olarak icra edilmesini hedefleyen bir proje başlattı.

Buna göre, uçuştan 72 saat önce test yaptıran ve "negatif" sonucu elinde olan yolcular ile uçuştan önce havaalanında hız hızlı test yaparak "negatif" sonucunu alan yolcular uçağa alınacak.

Test sonucu pozitif çıkan yolcuya ise ileri tarihli bilet verilerek, karantinada kalması istenecek.

Hızlı testlerin güvenilirliği tartışma konusu olsa da yetkililer, bunun özellikle yolcuların, yanında seyahat ettiği kişinin negatif olduğunu bilmesinin, güvenle uçmasını sağlayacağını belirtti.

Bir ay sürecek projenin, havacılık sektörünü hareketlendirmesi ve söz konusu uygulamanın farklı kentlere yönelik uçuşlara da uygulanması hedefleniyor.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 85 bine ulaştı.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 622 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 44 bin 983’e çıktı. Virüsten iyileşen sayısı 507 artarak 33 bin 239, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 1170'e ulaştı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 10 bin 574 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 artarak 2 bin 48’e yükseldi.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı. Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamış ve 3 Eylül’de 632 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 224 artarak 74 bin 987’ye, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 771’ye yükseldi.

Virüsten 157 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 72 bin 967’ye ulaştı. 1249 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 200’ün üzerinde görülüyor.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 16 bin 274'e ölü sayısı ise 675'e çıktı.

