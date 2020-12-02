Avrupa'da koronavirüs salgınında son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 430 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86'ya yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 59 bin 51'e ulaştı.

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 506'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artışla 2 milyon 230 bin 571'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8 oldu.

HOLLANDA

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren uygulama başladı.



İSPANYA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 442 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 257 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık, son 7 günde 1067 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 511'e çıktığını bildirdi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 401 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 577'ye, toplam vaka sayısı da 300 bin 462'ye çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 19 bin 350 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 779 bin 945, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 663 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 88 artarak 784 bin 595 oldu.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında, birçok ülkeden Bulgaristan'a giriş yapanlara negatif test gösterme koşulu getirdi.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da açıklanan vaka sayılarının "gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü.