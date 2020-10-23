Avrupa'da koronavirüs salgınında "ikinci dalga" paniği

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalardaki kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 42 bin 32 artışla 1 milyon 41 bin 75'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 298 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 508'e ulaştığı ülkede, hastanelerde 2 bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 8 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 887 artışla 109 bin 486'ya çıkarken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,1'e ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 20 bin 530 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 224 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 830 bin 998’e, toplam can kaybı ise 44 bin 571’e ulaştı.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 404 bin 856'ya yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 10 bin 45 kişi yaşamını yitirdi.

HOLLANDA

Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 262 bin 405'e, toplam can kaybı sayısı ise 6 bin 919'a ulaştı.

BELÇİKA

Belçika'da Kovid-19 vakalarında son haftalarda büyük artış görüldü. Haftalık sayıların günlük ortalamasının duyurulduğu ülkede yeni vaka sayısı ortalama 10 bini aştı. 13-19 Ekim haftasında ortalama günlük yeni vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 69 artarak 10 bin 453 oldu.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 270 bin 132 kişi virüse yakalandı, bu kişilerin 10 bin 588'i hayatını kaybetti.

Hastanelerde de doluluk artıyor. Belçika genelindeki hastanelerde 3 bin 649 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 573'ü yoğun bakımda tutuluyor. Ülkedeki yoğun bakım yatak sayısının 2 bin civarında olduğu belirtildi.

DANİMARKA

Ülkede açıklanan son rakamlara göre, 2 milyon 723 bin 93 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Son 24 saatte 859 kişide, toplamda ise 38 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 tanısı konulan 31 bin 295 kişi hastalığı atlattı, 697 kişi ise salgında hayatını kaybetti.

Öte yanda hükümet, koronavirüsle mücadele kapsamında ek önlemleri açıkladı.

Başbakanlık Ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğine vurgu yaparak, ülkede yaşayanlardan eğlenceleri ve sosyalleşmeyi kısıtlamasını istedi.

Frederiksen, ek tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve benzeri kapalı kamusal alanlarda da maske kullanımının zorunlu kılındığını, alkol satışının saat 22.00’den sonra yasaklandığını söyledi.

İSVEÇ

İsveç'te koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 110 bin 594'e yükseldi. Ülkede salgının başında bu yana 5 bin 933 kişi hayatını kaybetti.

SLOVAKYA

Slovakya'da son 24 saatte 2 bin 581 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka görülürken toplam vaka sayısı 37 bin 911’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 artarak 134'e yükseldi. Öte yandan ülkenin 4 bölgesinde, 2 Kasım'dan itibaren ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SLOVENYA

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle en az bir hafta sürecek yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak ek tedbirlere göre, ülke genelindeki restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Ülkedeki öğrenci yurtlarının yanı sıra kreşlerin de büyük çoğunluğu faaliyetlerine ara verirken, toplu taşıma araçlarının ise 3'te 1 kapasite ile hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

POLONYA

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 632 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Bugüne kadar 228 bin 318 vakanın tespit edildiği Polonya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 4 bin 172’ye çıktı.

MACARİSTAN



Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede bir günde 2 bin 68 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 54 bin 278'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 artarak 1352'ye yükseldi.

AVUSTURYA



Avusturya’da son 24 saate 2 bin 571 yeni vaka görüldü. Günlük en yüksek verinin kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 415’e, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 13 artarak 954’e yükseldi.

İSVİÇRE

İsviçre'de koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 103 bin 653'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana virüs nedeniyle 2 bin 57 kişi hayatını kaybetti.

ÇEKYA

Çekya’da son 24 saatte 14 bin 150 vaka görüldü. Ülkede toplamda 223 bin 65 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 artarak 1845’e ulaştı. Öte yandan NATO üyesi ülkeler, salgınından en çok etkilenen ülkelerden Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderme kararı aldı.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 26 bin 281 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 19 bin 851 artışla 1 milyon 46 bin 132 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 231 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 655 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 752'e çıktığını duyurdu.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 899 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 276 olurken, vaka sayısı da 112 bin 440'a ulaştı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı. Ülkede dün de 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

Salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 484 bin 869 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 2'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1049'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 37 bin 59'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 261 bin 808 oldu.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da son 24 saatte 1876 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 31 bin 717'ye ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük artışın kaydedildiği ülkede, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı da 413 oldu.

Hırvatistan'da test yapılan her 4 kişiden 1'inde Kovid-19 tespit edildi.

Son haftalarda vaka sayılarının hızla arttığı ve "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da ise bugün 1656 kişi de daha Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 19 bin 307'ye çıkarken, can kaybı da 4 artarak 214 oldu.

Dün 1663 yeni vaka ile salgının başından beri en yüksek günlük artışın kaydedildiği Slovenya'da da yapılan her 4 testten 1'inin pozitif çıkması dikkati çekti.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'teki günlük vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 4 haneli sayılara ulaşırken, son 24 saatte 1179 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 38 bin 493 oldu. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 14 artarak 1065'e yükseldi.

Bölgesel bazda tedbirlerin alındığı ülkede, başkent Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda liselerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

SIRBİSTAN

Son 24 saatte 579 yeni Kovid-19 vakası tespit edilen Sırbistan'da da salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 115'e, can kaybı ise 3 artarak 786'ya yükseldi.

BULGARİSTAN

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan’da günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrederken toplam vaka sayısı 35 bini geçti. Ülkede Kovid-19'dan toplam ölü sayısı da 1064'e ulaştı.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 340 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 480 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölen sayısı 283 artarak 25 bin 525'e, sağlığına kavuşan sayısı da 11 bin 263 artışla 1 milyon 119 bin 251'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 17 bin 340 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 646'ya çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 27,7'sinde semptom görülmedi.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakamın saptandığını, vaka sayısının 330 bin 396'ya çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 63 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 121 artışla 6 bin 164 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1032 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 680 artarak 137 bin 578'e ulaştığını ifade etti.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 787 artarak 91 bin 167’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 949’a çıktı.

Son 24 saatte 635 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 82 bin 136 oldu.

Ülkede 8 bin 82 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 688 artarak 70 bin 256’ya, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 14 artışla 1655’e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 7 bin 532’sinin evde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, virüsten ölenlerden 46’sının sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 680 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 51 bin 102 olduğu kaydedildi.

Moldova’da, 17 bin 499 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 201 bin 32'ye yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 6 bin 245 kişi yaşamını yitirdi.