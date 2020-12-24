Avrupa'da koronavirüs salgını paniği.. İşte ülke ülke son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor. İngiltere'de keşfedilen ve daha yüksek bulaşıcılığa sahip olan Kovid-19'un yeni türü nedeniyle birçok ülke tedbirleri arttırarak, İngiltere ile ulaşımı askıya aldı. Avrupa'da İngiltere'nin ardından İtalya, Danimarka, Hollanda ve Almanya'da virüsün yeni türü tespit edildi.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 39 bin 36 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 574 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587’ye yükseldi. Ülkede toplam can kaybı ise 69 bin 625 olarak duyuruldu.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

FRANSA

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 2 milyon 503 bin 693'e yükselirken, ölü sayısı ise 61 bin 614'e ulaştı.

ALMANYA

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.

HOLLANDA

Hollanda'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 721 bin 71'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 10 bin 737 kişi yaşamını yitirdi.

BELÇİKA

Belçika'da toplam vaka sayısı 632 bin 321 olarak kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı da 18 bin 939 olarak rapor edildi.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 45 bin 209'a yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam can kaybı 458'e ulaştı.

İZLANDA

Ada ülkesi İzlanda'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin 683'e, toplam ölü sayısı ise 28'e yükseldi.

İRLANDA

İrlanda'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 82 bin 155'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı da 2 bin 184 oldu.

DANİMARKA

Danimarka'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 143 bin 472'ye, can kaybı sayısı ise 1096'ya yükseldi.

NORVEÇ

Norveç'te toplam vaka sayısı 45 bin 455'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 421'e ulaştı.

İSVEÇ

Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan İsveç'te, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

FİNLANDİYA

İskandinav ülkesi Finlandiya'da koronavirüs vaka sayısı 34 bin 84'e yükseldi. Ükede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 524 olarak rapor edildi.

MACARİSTAN

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1894 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 308 bin 262 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 artışla 8 bin 616'ya çıktı.

ÇEKYA

Çekya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 646 bin 312'ye, ölü sayısı ise 10 bin 664'e yükseldi.

AVUSTURYA

Avusturya'da koronavirüste vaka sayısı 344 bin 357'ye yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam ölü sayısı ise 5 bin 654 olarak rapor edildi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, dünden bugüne salgında 126 kişi öldü, toplam sayı 49 bin 824'e çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 842 bin 289 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 662 artışla 1 milyon 854 bin 951'e yükseldi.

Hafta başından bu yana günlük yeni vaka sayılarının artmaya başladığı ve AB kriterlerine göre tekrar "salgında riskli bölgeler" arasına giren İspanya'da, dün tespit edilen her 100 bin kişide 253 olan Kovid-19 vaka sayısı bugün 262'ye yükseldi.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 378 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 413'e, toplam vaka sayısı da 387 bin 636'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 40 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon eşiğini aşarak 2 milyon 9 bin 317 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 593 bin 632'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 589'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 505 artarak, 70 bin 900'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 718 artarak, 1 milyon 344 bin 785'e yükseldi.

MALTA

Akdeniz ülkesi Malta'da toplam vaka sayısı 11 bin 992'ye, can kaybı sayısı ise 201'e ulaştı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 107 bin 570'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam 3 bin 838 kişi yaşamını yitirdi.

SLOVENYA

Slovenya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 109 bin 934'e, can kaybı sayısı ise 2 bin 254'e yükseldi.

SLOVAKYA

Slovakya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 158 bin 905'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1686'ya ulaştı.

SIRBİSTAN

Sırbistan'da salgında toplam vaka sayısı 312 bin 253'e yükseldi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 2 bin 833 olarak rapor edildi.

İSVİÇRE

İsviçre'de koronavirüste toplam vaka sayısı 423 bin 299'a, yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 bin 29'a ulaştı.

POLONYA

Koronavirüs vaka sayısında 1 milyonu geçen Polonya'da Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 12 bin 358 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Son 24 saatte 472 kişi ise hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı da 26 bin 255'e yükseldi.

LİTVANYA

Baltık ülkesi Litvanya'da toplam vaka sayısı 120 bin 94 olarak rapor edilirken, toplam ölü sayısı da 1143 olarak kayıtlara geçti.

ESTONYA

Estonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 23 bin 309'a ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana 192 kişi hayatını kaybetti.

LETONYA

Letonya'da toplam vaka sayısı 33 bin 484'e, ölü sayısı ise 479'a yükseldi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 905 bin 196'ya yükseldi. Ülkede toplam can kaybı ise 51 bin 810'a ulaştı.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon 18 bin 199'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 bin 823'e yükseldi.

BELARUS

Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta toplam vaka sayısı 179 bin 196'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1349'a yükseldi.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 604 bin 251 olarak bildirilirken, salgına bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 766 olarak kayıtlara geçti.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 195 bin 886'ya, can kaybı sayısı ise 6 bin 978'e yükseldi.

YUNANİSTAN

Komşu Yunanistan'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 133 bin 365 olarak rapor edilirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 402 olarak kayıtlara geçti.