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  3. Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya, Fransa, İspanya... Şimdi de Romanya'ya sıçradı

Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya, Fransa, İspanya... Şimdi de Romanya'ya sıçradı

Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya, Fransa, İspanya... Şimdi de Romanya'ya sıçradı

Koronavirüsün hızla yayıldığı Avrupa'da hastalık bir ülkede daha ortaya çıktı. Romanya, İtalya'dan gelen bir vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 322 kişide enfeksiyon tespit edilen, 10 kişinin de koronavirüsten hayatını kaybettiği İtalya'da 1.3 milyon Romanya vatandaşının hayatını sürdürüyor olması ülkede endişelere yol açtı.

Romanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede televizyon kanalı Realitatea Plus İtalya'dan 3 hafta önce gelen bir Romanya vatandaşında hastalığın tespit edildiğini doğruladı.

Reuters'ın haberine göre, virüsün bulaştığı kişi Bükreşte bir hastanede karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 2.600'den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 

İTALYA'DA 1.3 MİLYON ROMANYA VATANDAŞI VAR

30'a yakın ülkeye yayılan koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor. 322 kişinin enfeksiyon kaptığı ve 10 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşayan ve çalışan 1.3 milyon civarında Romanya vatandaşı, ülkede büyük endişeye sebep oldu.


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