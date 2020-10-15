Avrupa'da ikinci dalga sert vurdu, vakalar hızla artıyor

Dünyanın savaştığı korona salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 746 bini geçti. Ölü sayısı 1 milyon 96 bin 881’e ulaşan salgında, 8 milyon 150 bin 43 vaka ve 221 bin 843 ölümle ABD ilk sırada yer alıyor. Korona tedbirlerini yaz başından itibaren gevşeten Avrupa ülkelerinde, vaka sayıları pandeminin başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. İşte Avrupa ülkelerindeki son durum...



ALMANYA: EKONOMİ ÇÖKMEK ÜZERE



Son 24 saatte 6 bin 638 yeni vaka tespit edildi. Bu veri, salgın başladığından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Başbakan Angela Merkel, salgın nedeniyle ülkenin 250 milyar euro borçlanması gerektiğini belirterek, “Bu yüzden ikinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız” dedi. Kafe ve barlar saat 23.00’ten itibaren kapanacak. Özel eğlenceler 10 kişiyle sınırlandırılacak. Sadece iki hane halkı birbirini ziyaret edebilecek.

RUSYA: GÜNLÜK VAKA 14 BİNİ GEÇTİ



Rusya’da pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bir günde 14 binden fazla vaka tespit edildi, 239 kişi hayatını kaybetti. Moskova’da, okul tatilleri bir haftadan iki haftaya uzatıldıktan sonra yalnızca 1-5. sınıftaki öğrenciler okula geri dönecek. Geri kalan sınıflardaki öğrencilerin kasım ayına kadar uzaktan eğitime devam etmesine karar verildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163, toplam can kaybı ise 23 bin 491’e ulaştı.

İNGİLTERE: LONDRA’DAKİ ARTIŞA YÜKSEK TEHDİT SEVİYESİ



Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 43 bin 155’e, toplam vaka sayısı ise 654 bin 644’e ulaştı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra’da her 10 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını açıkladı. Londra’da önceki gün bin 722 yeni vaka tespit edildi. Bu nedenle Londra, Essex ve Elmbridge’de salgına karşı alınan önlemler ‘yüksek tehdit’ seviyesine çıkarıldı.

BULUŞMAYA 6 KİŞİ SINIRI



‘Yüksek tehdit’ seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların 6 kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00’de kapanmasını içeriyor. Liverpool’dan sonra Manchester’ın da ‘çok yüksek tehdit’ kategorisine alındı. Buralarda ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak.

BELÇİKA: 8 BİN 271 KİŞİ DAHA ENFEKTE OLDU



Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika’da 8 bin 271 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 181 bin 511 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 278 olduğu açıklandı.

HOLLANDA: HÜKÜMET İKİNCİ DALGAYI KONTROL ALTINA ALAMIYOR



Bir ay önce bin vaka görülen ülkede günlük hasta sayısı 6 bin 844’e çıktı.Korkutan artış üzerine Hollanda’da kamusal hayata yeniden kısıtlamalar getirildi. Başbakan Mark Rutte, çarşamba gecesinden itibaren ülkedeki tüm bar, kafe ve restoranların kapatılacağını, sadece paket servislere izin verileceğini duyurdu. Ayrıca kapalı alanlarda da 13 yaşından büyük herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Saat 20.00 ila 07.00 arasında da alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. 18 yaşından büyükler için takım sporlarının yapılması yasak kapsamına alındı. Ayrıca eve gün içerisinde üçten fazla ziyaretçi kabul etmek de yasaklandı. Tüm bu kısıtlamalar iki hafta boyunca yürürlükte kalacak. Hükümet bu süre içinde yasakların ne ölçüde etkili olduğunu inceleyecek.

FRANSA: CAN KAYBI 33 BİNİ GEÇTİ



Salgında son 24 saatte 22 bin 591 vaka görüldü. Ülkede 104 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 104’e ulaştı. 10 Ekim’de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti. İkinci dalganın yaşandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde yarın itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bu yasağa uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek. Macron, 6’dan fazla kişinin bir araya gelmemesini söyledi. Yarın, ülkede sağlık alanında yeniden OHAL ilan edileceği açıklandı.

İTALYA: ŞUBATTAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞILDI



Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısı rekor kırarak son 24 saatte 7 bin 332’ye ulaştı. Dünkü sayı, salgının başladığı şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Salgının İtalya’yı en ciddi şekilde etkilediği şubat-nisan döneminde, 21 Mart tarihinde kaydedilen günlük 6 bin 557 vaka ile zirve görülmüştü. Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 372 bin 799 oldu.

MALTA: 111 KİŞİYLE REKOR



Malta’da ise dün, salgın başından bu yana en çok günlük vaka kaydedildi. Son 24 saatte 111 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Adada yeni vakaların eklenmesiyle Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 bin 48, aktif hasta sayısı da 940’a yükseldi.