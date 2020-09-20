Avrupa'da ikinci, Çin'de beşinci! Kovid-19 dalga dalga yayılıyor

Dünya çapında 30 milyondan fazla insana bulaşan ve 961 binden fazla insanı öldüren koronavirüsü ile ilgili kritik uyarılar yapılıyor. AB üyesi ülkeler ve Birleşik Krallık’ta son 14 gün içerisinde 45 binden fazla günlük vaka tespit edildiği açıklandı. Avrupa Hastalık Engelleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre sayının başta İtalya, Fransa, İngiltere ve Çekya’da çok artmasıyla yetkililer yeni yasak, kısıtlama ve kuralları gündeme getirmeye başladı. Fransa’da 90 okul kapandı, Madrid karantina dönüyor, İngiltere’de Başbakan Johnson yarın yeni tedbirler açıklayacak.

YİNE KORKUTTULAR



Çin’in çok okunan gazetelerinden The South China Morning Post ise dünyayı korkutan bir haber yayımladı. Haberde “İlk dalga Wuhan’da çıktı, martta kontrol altına alındı. İkinci dalga nisan ayında Çin’in kuzeydoğusunda ülke dışından gelen vakalarla oluştu ve mayıs ayında kontrol altına alındı. Üçüncü dalga başkent Pekin’deki gıda merkezinde haziran ayında başladı. Dalian ve Urumçi’deki vakalar da temmuz ayında arttı” yorumunu yaptı.

LONDRA VE ZÜRİH’TE MASKE PROTESTOLARI



İsviçre’de Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan maske takma kararına karşı halk başkent Zürih’te protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerde iki kişi kısa süreliğine gözaltına alındı. Maske takmayı reddeden birçok kişinin de kontrol edildiği protestoda kurallara uyulması çağrısında bulunuldu. Benzer gösteriler İngiltere’nin başkenti Londra’da da yaşandı.

KARANTİNADAN KAÇANA 10 BİN STERLİN CEZA



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin “yasal bir zorunluluk” haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu. Hükümet ayrıca evde çalışma imkanı olmayan düşük gelir 500 sterlin destek sağlayacak.