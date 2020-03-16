Avrupa'da bir tek o ülkede koronavirüs görülmedi
Avrupa yeni tip corona virüsün merkezi haline geldi. Avrupa'da şu anda vaka sayısı 50 bine yükselirken, ölü sayısı 1932'ye yükseldi. Corona virüs en fazla vurduğu ülkeler, İtalya ve İspanya. Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Balkan ülkesi Karadağ. Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic tedbirleri artırdıklarını söyledi.
Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığı'nca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.
Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak" diye konuştu.
(Ntv)