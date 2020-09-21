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21 Eylül 2020 Pazartesi 17:19 | Son Güncelleme:

Avrupa'da Belarus çatlağı

Avrupa'da Belarus çatlağı

AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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