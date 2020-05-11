Avrupa, yeni hayata alışma sürecinde! En kapsamlı 'normale dönüş'

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, bugünden itibaren dolaşım serbest hale gelecek. Ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek. Ülkedeki kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak.

135 EURO CEZASI VAR



İşyerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler de kapılarını açacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, kurala uymayanlara

135 euro para cezası verilecek. Paris dışındaki şehirlerde, 40 bin metrekare üzerindeki alışveriş merkezleri de bugün açıldı.

YÜZDE 51’İ İKİNCİ AŞAMADA



İspanyolların yüzde 51’inin ikinci aşamaya geçeceğini açıklayan hükümetin aldığı kararlar şöyle: “Aile üyeleri arabayla gezebilir. 10 kişi bir araya gelebilir. Restoran terasları %50 kapasiteyle açılabilir.”

KISITLAMA KALKARSA 100 BİN İNSAN ÖLÜR



İngiltere’de bir grup bilim insanının hazırlayarak Başbakan Johnson’a verdiği rapor sızdı. Raporda “Eğer yasaklama ve kısıtlamalar çok hızlı ve çok erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 binden fazla ölüm olur” ifadesi kullanıldı. Şu anda biri alışveriş, diğeri egzersiz amaçlı halkın günde iki kez sokağa çıkma hakkı bulunurken, bu kısıtlamanın halka sınırsız egzersiz hakkı verilerek gevşetileceği tahmin ediliyor.

İSVİÇRE



İsviçre’de ikinci aşamada restoranlar, perakende satış mağazaları, kütüphaneler ve semt pazarları tekrar açılıyor. Restoranlarda bir masaya en fazla dört kişi oturacak. İlk ve orta derecedeki okullar açılacak. Toplu taşıma araçları normale dönecek. 8 Haziran’da devreye sokulması planlanan üçüncü ve son aşamada ise orta dereceli okullar, meslek okulları ve üniversitelerin açılması öngörülüyor.

DANİMARKA’DA AVM’LER AÇILACAK



Danimarka’da da alışveriş merkezleri kapılarını yeniden açacak. Yunanistan’da da hırdavat, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanlarla açık alanda satış yapan işletmeler çalışmaya başlayacak. Karadağ’da da şehirlerarası ulaşıma ve ibadethanelere girilmesine izin verilecek.