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Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası

Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası

Avrupa Yayın Birliği, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayraklı atkı açan İzlandalı Hatari grubundan dolayı İzlanda devlet televizyonuna para cezası verdi.

EBU'nun, İzlanda'yı yarışmada "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubunun, Filistin bayraklı atkı açma eyleminin, EBU'nun "siyasi hareketleri yasaklayan kurallarının ihlali anlamına" geldiği gerekçesiyle RUV'a para cezası verdiği belirtildi.

Öte yandan, "escxtra" isimli haber sitesi, EBU'nun RUV'a 5 bin avro para cezası verdiğini, bunun EBU'nun en alt sınır cezası olduğunu aktardı.

EBU'nun resmi üyesi RUV'un ise verilen cezaya rağmen, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağı kaydedildi.

FİLİSTİN BAYRAKLARI YARIŞMAYA DAMGASINI VURMUŞTU

İsrail'deki yarışmada puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yapmıştı.

Hatari'nin bu hareketi yarışmaya damga vurmuş, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Hatari yarışmayı 232 puanla 10'uncu sırada bitirmiş, bu İzlanda'nın 2009'dan bu yana aldığı en iyi derece olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca yarışmada Amerikalı şarkıcı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması da organizasyona damgasını vurmuştu.

64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne almıştı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazanmıştı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. olmuştu.

AA

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